Перечислены продукты, которые помогают худеть и снижают риск инфаркта

Ответственный подход к рациону питания не только позволяет поддерживать себя в тонусе, но и может предотвратить развитие ряда заболеваний. Британский врач Майкл Мосли рассказал изданию Mirror, какие продукты стоит есть, чтобы позаботиться о своей фигуре и здоровье.

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По словам специалиста, есть семь продуктов, которые следует добавить в свой рацион. Речь идет о рыбе, орехах, оливковом масле, фруктах, овощах, цельнозерновых, сыре и натуральном йогурте.

Мосли объяснил, что все вышеперечисленные продукты входят в рацион средиземноморской диеты, влияние на организм которой в последние годы активно исследуется.

В частности, было доказано, что она снижает риск инфаркта или инсульта примерно на 30%, риск развития диабета 2 типа – на 50% и рака молочной железы – на 70%.