Эксперты рекомендуют отказаться от семи продуктов перед сном

Некоторые продукты не стоит есть перед сном не только из-за потенциальных лишних килограммов, но и проблем со сном, которые они могут спровоцировать. Диетологи из компании по доставке здоровой еды Prepped Pots рассказали изданию Mirror, чем не стоит перекусывать поздним вечером.

Антирейтинг возглавляют шоколад, сыр и сухофрукты. Как объяснили специалисты, в этих продуктах содержится большое количество кофеина, тирамина и сахара. Они приводят к тревожности и газообразованию, что не очень положительно сказывается на качестве сна.

Также далеко не лучшим вариантом для позднего ужина являются пирожные, чипсы, острые продукты и помидоры. Первые провоцируют скачки сахара и кортизола в крови, задерживают воду в организме, не позволяя спокойно уснуть.

Красный овощ и пища с перчинкой, в свою очередь, нагружают ЖКТ и нарушают естественную терморегуляцию, что также не способствует расслаблению и отходу ко сну.