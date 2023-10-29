Диетолог Соломатина назвала менее вредную замену чипсам и сухарикам

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с изданием "Говорит Москва" о вреде и пользе попкорна.

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По словам специалиста, многое зависит от способа приготовления этого лакомства и от добавок в его составе. Как объяснила диетолог и нутрициолог Елена Соломатина, попкорн включает в себя достаточное количество клетчатки и других важных микроэлементов.

Как лакомство, попкорн всё равно лучше, чем какие-то снеки другого порядка, чипсы, сухарики, шоколадки. В этом случае лучше остановиться на попкорне, просто убрать масло и соль. Елена Соломатина Врач-диетолог

Она также отметила, что речь идет лишь об умеренном количестве попкорна для употребления – не стоит съедать его много. Помимо этого Соломатина подчеркнула, что попкорн может навредить здоровью в том случае, если его жарили на несвежем масле, количество которого было к тому же избыточным.

Частое употребление такого блюда в больших количествах способно вызвать проблемы не только с лишним весом, но и с сердечно-сосудистой системой из-за образования в готовом попкорне трансгенов и трансжиров.