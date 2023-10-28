Тыква - ценный источник витаминов и минералов, необходимых для здоровья организма. Врач-педиатр из лаборатории "Инвитро", Анастасия Лютова, обсудила вопрос о том, можно ли употреблять этот овощ ежедневно и какие проблемы могут возникнуть при его чрезмерном употреблении, пишет Чемпионат.com.

Тыква содержит важные витамины, такие как A, B-группы, C, E, а также минералы, включая калий, магний, кальций и железо. Она также богата клетчаткой, антиоксидантами и растительным белком. Однако, при потреблении тыквы, важно соблюдать меру, так как она может оказывать мочегонное и слабительное воздействие.

По словам Анастасии Лютовой, оптимальное суточное потребление тыквы для взрослых составляет 200-300 г, в то время как детям рекомендуется употреблять не более 100 г в день и не чаще трех раз в неделю.

Предпочтительно употреблять тыкву в приготовленном виде и в умеренных количествах. Сырая тыква может быть труднодоступной для пищеварения и вызывать повышенное газообразование и вздутие живота.