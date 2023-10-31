Мясной рулет из индейки: необычный ужин для всей семьи

Многие из нас, как правило, готовят на ужин давно известные и привычные блюда. Современный весьма интенсивный темп жизни порой совсем не оставляет времени на кулинарные эксперименты.

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Однако, если вы все же решили разнообразить ужин, мы рекомендуем присмотреться к рецепту мясного рулета из индейки. Все необходимое для приготовления этого блюда вы найдете в ближайшем супермаркете. Время активных действий –не превысит 30 минут.

И кроме того, рулет из индейки будет как нельзя кстати не только в повседневной жизни, но и во время праздника. Вполне возможно, что вам захочется приготовить его даже на Новый год. Подробнее о том, как сделать рулет из индейки, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Фарш из индейки – 800 г;

Яйца – 2 шт;

Батон – 4-5 ломтиков;

Растительное масло – 5 ст.л;

Репчатый лук – 1-2 шт;

Сладкий перец – 1 шт;

Соль – по вкусу;

Перец – по вкусу;

Замороженный шпинат – 400-500 г;

Пикантная приправа – по вкусу;

Приготовление

1. Разморозьте шпинат и хорошенько отожмите его.

2. Репчатый лук и сладкий перец нарежьте небольшими кусочками.

3. Разогрейте 2-3 столовые ложки растительного масла в сковороде на среднем огне. Обжарьте лук и перец до мягкости.

4. Отправьте в сковороду шпинат и готовьте еще 2-3 минуты, чтобы ушла влага. Снимите зелень и овощи с огня, остудите, добавьте соль и перец.

5. Нарежьте батон на ломтики и удалите корочки. Положите батон в блендер и измельчите хлеб до мелких крошек. Взбейте яйца.

6. Переложите фарш в глубокую миску. Добавьте к фаршу яйца, батон, соль, перец и приправы по вкусу. Тщательно перемешайте.

7. Расстелите на столе фольгу, слегка смажьте или сбрызните ее растительным маслом. Ровным слоем распределите фарш, сформируйте прямоугольник.

8. Выложите на фарш слой овощной начинки, слегка отступая от краев. Аккуратно приподнимите фольгу и скрутите рулет. Заверните рулет в фольгу.

9. Положите заготовку на противень или в подходящую форму. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда рулет на 50 минут.