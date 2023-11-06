Полезные продукты, которые на самом деле вредны для здоровья

Врачи предостерегают, что неправильное питание приводит к набору веса и ухудшению здоровья.

Однако некоторые “полезные” продукты сильно наносят урон здоровью. “Рамблер” рассказывает о пище, которая только кажется здоровой, но на самом деле не имеет ничего общего со сбалансированным питанием.

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Обезжиренные продукты

Война с насыщенными жирами ведется уже несколько лет, и основывается она на исследованиях, которые давно были опровергнуты. Однако производители обезжиренной продукции до сих пор продают свой товар, убеждая покупателя, что эта еда на самом деле полезнее обычной.

Но пища без содержания жира практически не имеет вкуса, поэтому производители стали добавлять в нее много сахара. Дело в том, что сами насыщенные жиры никак не вредят здоровью, а большое количество сахара, наоборот, негативно сказывается на организме. Поэтому стоит отказаться от употребления обезжиренной продукции и сделать выбор в пользу обычных молока и творога.

Сироп агавы

Этот подсластитель можно встретить в составе практически любой продукции, которая позиционирует себя как полезную. Однако сироп агавы ничем не отличается от обычного белого сахара и даже превосходит его по нанесенному организму вреду.

В сахаре содержится 50% фруктозы и 55% кукурузного сиропа. А подсластитель из агавы состоит из 70-90% кукурузного сиропа с высокой концентрацией фруктозы. Поэтому причислять сироп агавы к полезным заменителям сахара точно не стоит.

Соки

Существует миф, что пакетированные соки полезны, и он активно поддерживается производителями данной продукции. Однако на самом деле большинство соков состоит сладкой воды с добавлением ароматизаторов.

Да и свежевыжатый сок тоже не так полезен, как принято считать. В нем уже не осталось полезной клетчатки, которая и делает фрукты здоровым перекусом. Свежевыжатый сок состоит исключительно из фруктозы, которая вредна так же, как сахар.

Маргарин

Маргарин покупают из расчета, что он менее вреден, чем обычное сливочное масло. Однако в нем содержится большое количество трансжиров и рафинированных растительных масел, которые негативно сказываются на здоровье.