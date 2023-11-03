Как приготовить куриные желудки с соусом
Многие люди недооценивают субпродукты и оттого редко употребляют их в пищу. А между тем они бывают крайне полезны для организма и подчас оказываются полезней даже самого мяса.
И стоят при этом дешевле.
К примеру, куриные желудки богаты белком, тиамином, железом, ниацином, фолиевой кислотой, калием, витамином А и витаминами группы B. Считается, что данный продукт способствует правильному росту клеток, работе иммунитета, сердечно-сосудистой системы и синтезу аминокислот.
Готовить куриные желудки совсем несложно. Для начала можно опробовать рецепт с томатным соусом. Подавать куриные желудки рекомендуем с любым гарниром на ваш вкус: картошка, рис, гречка или что-то другое.
Подробнее о том, как приготовить куриные желудки, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Куриные желудки – 500 г;
- Репчатый лук – 1 шт;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Растительное масло – 2 ст.л;
- Мука пшеничная – 1 ст.л;
- Томатный соус – 2-3 ст.л;
- Паприка – 1 ч.л;
- Соль – по вкусу;
- Перец – по вкусу;
- Вода или куриный бульон – 300 мл;
Приготовление
1. Тщательно промойте желудки и удалите загрязнения, если они имеются.
2. Отварите куриные желудки. Как правило, на это требуется полтора часа. Важно, чтобы субпродукты стали мягкими.
3. Остудите желудки и нарежьте их.
4. Лук и чеснок порубите небольшими кусочками.
5. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Выложите лук и обжаривайте его до мягкости. Добавьте к луку чеснок и готовьте овощи еще 30-60 секунд, пока не почувствуете приятный аромат.
6. Выложите в сковороду желудки. Посыпьте их мукой и обжаривайте 2-3 минуты. Добавьте томатный соус, паприку, соль и перец.
7. Залейте содержимое сковородки горячей водой или бульоном. Как только вода начнет кипеть, прикройте сковороду крышкой и оставьте на умеренном огне еще на 7-10 минут.
8. Как только соус загустеет, блюдо можно подавать к столу. По желанию желудки можно украсить любимой зеленью.
Приятного аппетита!