Как приготовить куриные желудки с соусом

Многие люди недооценивают субпродукты и оттого редко употребляют их в пищу. А между тем они бывают крайне полезны для организма и подчас оказываются полезней даже самого мяса.

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И стоят при этом дешевле.

К примеру, куриные желудки богаты белком, тиамином, железом, ниацином, фолиевой кислотой, калием, витамином А и витаминами группы B. Считается, что данный продукт способствует правильному росту клеток, работе иммунитета, сердечно-сосудистой системы и синтезу аминокислот.

Готовить куриные желудки совсем несложно. Для начала можно опробовать рецепт с томатным соусом. Подавать куриные желудки рекомендуем с любым гарниром на ваш вкус: картошка, рис, гречка или что-то другое.

Подробнее о том, как приготовить куриные желудки, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Куриные желудки – 500 г;

Репчатый лук – 1 шт;

Чеснок – 2 зубчика;

Растительное масло – 2 ст.л;

Мука пшеничная – 1 ст.л;

Томатный соус – 2-3 ст.л;

Паприка – 1 ч.л;

Соль – по вкусу;

Перец – по вкусу;

Вода или куриный бульон – 300 мл;

Приготовление

1. Тщательно промойте желудки и удалите загрязнения, если они имеются.

2. Отварите куриные желудки. Как правило, на это требуется полтора часа. Важно, чтобы субпродукты стали мягкими.

3. Остудите желудки и нарежьте их.

4. Лук и чеснок порубите небольшими кусочками.

5. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Выложите лук и обжаривайте его до мягкости. Добавьте к луку чеснок и готовьте овощи еще 30-60 секунд, пока не почувствуете приятный аромат.

6. Выложите в сковороду желудки. Посыпьте их мукой и обжаривайте 2-3 минуты. Добавьте томатный соус, паприку, соль и перец.

7. Залейте содержимое сковородки горячей водой или бульоном. Как только вода начнет кипеть, прикройте сковороду крышкой и оставьте на умеренном огне еще на 7-10 минут.

8. Как только соус загустеет, блюдо можно подавать к столу. По желанию желудки можно украсить любимой зеленью.