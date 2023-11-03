Врач рассказала, какую выбирать рыбу

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале , назвала полезные виды рыбы и объяснила, почему она нужна в рационе.

Диляра Лебедева очень советует включить в рацион сельдь, кету, горбушу, треску, минтай, скумбрию. А кроме рыбы, стоит обратить внимание на водоросли, кальмары, мидии и креветки.

Рыба и морепродукты полезны тем, что содержат Омега-3 ПНЖК, получить которые организм может только извне. Также врач напомнила, что Омега-3 улучшает когнитивные способности, защищает от рака толстого кишечника, груди и предстательной железы, а также предотвращает развитие сахарного диабета.