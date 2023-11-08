В холодное время года организм как никогда требует согревающей пищи – в частности, наваристых супов.

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Особой популярностью у жителей северных регионов неизменно пользуется уха. Этот суп не только очень вкусный, но и полезный. Уха богата жирными кислотами омега-3 и омега-6, а также фосфором и йодом, которые улучшают работу нервной и эндокринной систем.

Если вы хотите попробовать уху в новом исполнении, обратите внимание на рецепт ухи по-фински. В числе ингредиентов для приготовления вы найдете жирные сливки, которые делают этот суп еще более сытным.

Подробнее о том, как приготовить уху по-фински, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Филе форели – 450 г;

Рыбный бульон – 1,5 л;

Картофель – 400 г;

Морковь – 1 шт;

Лук-порей – 1 шт;

Жирные сливки – 150 мл;

Соль – по вкусу;

Перец черный молотый – по вкусу;

Укроп – 1 пучок;

Сливочное масло – 30 г;

Свежевыжатый лимонный сок – по вкусу;

Приготовление

1. Промойте картошку, морковь и рыбу. Нарежьте эти ингредиенты средними кусочками.

2. Светлую часть порея нарежьте кольцами или половинками колец.

3. Разогрейте масло в кастрюле на среднем огне. Обжарьте порей до мягкости.

4. Добавьте в кастрюлю картошку и морковь, а затем залейте овощи горячим рыбным бульоном. После того, как вода закипит, варите еще 10 минут;

5. Влейте в кастрюлю сливки и добавьте рыбу. Дождитесь, когда содержимое кастрюли закипит, и варите еще 5 минут.

6. Посолите и поперчите уху.

7. Мелко нарубите свежий укроп и добавьте его в суп, перемешайте.

8. Спустя минуту снимите суп с огня.

9. Перед подачей добавьте в уху немного свежевыжатого лимонного сока. Украсьте суп зеленью по желанию.

Готово! Приятного аппетита!

Секреты приготовления вкусной ухи

Рыба для ухи должна быть свежей и не жесткой. Лучше всего для ухи подходят окунь, сазан, судак, карась, форель, окунь, семга, карп, щука.

Мясо рыбы очень нежное, поэтому важно его не переварить.

Во время приготовления не стоит перемешивать уху ложкой, чтобы она не превратилась в кашу.

Лучше всего добавлять соль в конце приготовления.