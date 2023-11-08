Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала о том, как можно справиться с зависимостью от кофе. Об этом пишет издание "Лайф".

По словам специалиста, кофе не поможет взбодриться, пока человек не нормализует сон. Пить много кофе человеку хочется из-за гормонального сбоя, который неизбежно происходит из-за недосыпа.

Нарушение режима сна и бодрствования в свою очередь вызывает нарушение работы центральной нервной системы, объясняет Татьяна Мещерякова. В норме к девяти часам вечера организм вырабатывает мелатонин, задача которого снизить активность и подготовить организм ко сну. Еще через час к мелатонину присоединяется соматотропин, отвечающий за рост и регенерацию тканей. Оба гормона помогают хорошо заснуть, а утром процесс пробуждения запускает другой гормон - кортизол.

Если человек не ложится спать вовремя, ритм выработки гормонов нарушается.