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Диетолог Мещерякова научила, как избавиться от кофейной зависимости

Врач-диетолог Татьяна Мещерякова рассказала о том, как можно справиться с зависимостью от кофе. Об этом пишет издание "Лайф".

По словам специалиста, кофе не поможет взбодриться, пока человек не нормализует сон. Пить много кофе человеку хочется из-за гормонального сбоя, который неизбежно происходит из-за недосыпа.

Нарушение режима сна и бодрствования в свою очередь вызывает нарушение работы центральной нервной системы, объясняет Татьяна Мещерякова. В норме к девяти часам вечера организм вырабатывает мелатонин, задача которого снизить активность и подготовить организм ко сну. Еще через час к мелатонину присоединяется соматотропин, отвечающий за рост и регенерацию тканей. Оба гормона помогают хорошо заснуть, а утром процесс пробуждения запускает другой гормон - кортизол.

Если человек не ложится спать вовремя, ритм выработки гормонов нарушается.

"За счет кофеина происходит конкурентное замещение ряда рецепторов, ответственных за проявление чувства усталости и утомления. Именно это и дает иллюзорное ощущение бодрости. Поэтому без нормализации режима сна человек если и сможет отказаться от кофе или других энергетиков, то лишь на короткое время", — предупредила Мещерякова.

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