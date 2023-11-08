Три рецепта сладких булочек из СССР

День булочек традиционно отмечается 8 ноября. С изюмом, сахаром, вареньем и мармеладом — каких только булочек не бывает.

© Freepik

В материале "Рамблер" — три рецепта сладких булочек, вкус которых знаком с детства.

Видео дня

Булочка свердловская

Эту булочку придумали в середине 1960-х годов на Свердловском хлебомакаронном комбинате. Тогда сотрудники комбината решили придумать новое слоеное изделие, чтобы распространить его по всей стране. Булочка стала такой популярной, что уже вскоре после первой партии ее отправили в Москву.

Рецепт

Для теста нужно:

200 мл молока

50 мл воды

70 г сахара

40 г сливочного масла

30 мл растительного масла

5 г соли

7 г сухих дрожжей

450 г муки

1 яйцо

Для штрейзеля (посыпки):

100 г сливочного масла

150 г сахара

120 г муки

1 яйцо

В небольшой части подогретого (но не кипяченого) молока необходимо развести дрожжи и оставить их на 15 минут. Затем к этой смеси добавляем растопленное сливочное масло и растительное масло, соль, сахар и оставшееся теплое молоко. Вбиваем в смесь яйцо. Просеиваем муку и добавляем в нашу смесь. Получившееся тесто надо оставить под пленкой, пока оно не увеличится в два раза. Для посыпки смешиваем масло, сахар и муку в блендере в крошки.

Готовое тесто раскатываем в прямоугольник, половину посыпаем четвертой частью посыпки, складываем обе части в меньший прямоугольник и раскатываем тесто снова. Повторить предыдущие шаги еще два раза, пока не останется последняя четверть штрейзеля. Нарезаем тесто на квадраты (будущие булочки) и оставляем их в теплом месте под пищевой пленкой ненадолго. Перед отправкой в духовку булочки смазать взбитым яйцом и посыпаем штрейзелем. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов.

Плюшка московская

Рецепт этой булочки создал в 1905 году петербургский кондитер Николай Маслов. Он же и придумал отличительную особенность этой выпечки — форму сердца. А уже в СССР эта булочка получила широкое распространение.

Рецепт

Нам понадобится:

500 г муки

20 г дрожжей

70 г сливочного масла

100 мл воды

110 г сахара

5 г соли

1 яичный желток

Растительное масло для смазывания булочек и сахар-песок для посыпки

Дрожжи необходимо растворить в теплой воде с щепоткой сахара, оставляем их на 20 минут набухать. Затем дрожжи и все остальные ингредиенты (кроме сливочного масла) мешаем на средней скорости в миксере. Сливочное масло постепенно вмешиваем в тесто по кусочкам. Готовое тесто накрываем пленкой и полотенцем и оставляем на 3 часа в теплом месте.

Тесто надо разрезать на ровные кусочки по 100 г и округлить их, при этом рабочая поверхность должна быть смазана растительным маслом, а не мукой. Будущие булочки тонко раскатать, смазать маслом и посыпать сахаром. Пласты свернуть в узкие рулетики, соединить концы и разрезать свернутый рулетик на две части до места скрепления концов рулета. Аккуратно развернуть заготовку срезом вверх и расправить слои. Смазываем желтком и посыпаем сахаром. Выпекать 10 — 15 минут при температуре 200 градусов.

Филипповская булочка

Булочка с изюмом — изобретение знаменитого купца Ивана Филиппова. Как писал историк Гиляровский в книге "Москва и москвичи", в одной из булок Филиппова генерал-губернатор Закревский обнаружил таракана и устроил скандал. Но Филиппов убедил чиновника, что в выпечке не насекомое, а изюм, съев булочку. Филипповские сайки с изюмом затем стали популярны во всей империи, а затем их стали производить массово и в Советском Союзе.

Рецепт

Ингредиенты:

500 г муки

100 г молока

24 г свежих дрожжей

64 г воды

5 г соли

125 г сахара

100 г изюма

90 г сливочного масла

2 яйца

Ванильный сахар — по вкусу

Половину дрожжей смешиваем с 30 г воды и 100 г молока, добавляем туда 250 г муки. В отдельной миске взболтать яйца и добавить 75 г взбитых яиц в нашу смесь, остальными будем смазывать булочки. Размешать, оставить до того момента, пока тесто не поднимется. Параллельно замачиваем изюм.

Готовый изюм просушить, смешать с 2 столовыми ложками муки. В основную смесь добавить оставшиеся дрожжи, размешанные в воде. В другой миске смешиваем оставшуюся муку с сахаром, солью, ванильным сахаром и сливочным маслом, вмешиваем это в основную смесь. Когда тесто перестанет быть липким, всыпаем в него изюм и хорошо перемешиваем. Дать отстояться 2 часа, затем делим тесто на булочки, даем отстояться, накрыв пленкой, еще час.