В курином мясе содержится большое количество белка В2, В3 и В6, сообщают специалисты из Роспотребнадзора.

Бульон из куриного мяса полезен, с его помощью можно быстро восстановиться после болезни. Он также помогает в укреплении иммунной системы и способствует здоровью волос, кожи и ногтей.

Первое, на что стоит обратить внимание при покупке куриного мяса, это его цвет. Хороший продукт должен быть светло-розового или кремового оттенка, а кости должны быть белыми или слегка золотистыми. Специалисты также советуют обратить внимание на плотность мяса, оно должно быть упругим.

Особую внимательность стоит проявить при осмотре герметичной упаковки продукта. Роспотребнадзор советует покупать куриное мясо у проверенных производителей, на чьих упаковках нет следов снега или льда.