Многие россияне уже давно отдают предпочтение азиатской кухне, которая уже не кажется нам экзотичной.

Корейская кухня имеет свою уникальную историю и традиции, которые отражаются в ее блюдах. Она сочетает в себе разнообразные вкусы и ароматы, острый, соленый, сладкий и кислый, а также использует множество специй и приправ.

Одним из самых известных блюд корейской кухни является кимчи - острый маринованный капустный салат, который считается национальным блюдом Кореи. Кроме того, корейская кухня известна своими барбекю-блюдами, такими как гриль из свинины или говядины, а также различными видами супов и рагу.

Звезда корейской кухни — особая курица. Для того, чтобы приготовить настоящую курицу по-корейски, вам понадобится куриное филе, соль, перец, молоко, кетчуп, устричный соус, острый чили-соус, сахар, соевый соус, оливковое масло мука и кунжут.

Смотрите видео, чтобы узнать подробный рецепт восхитительной корейской курицы.