Рецепт за 5 минут: нежное рыбное суфле из консервов

Случается, что на приготовление вкусного ужина не хватает времени или сил. Тогда на помощь приходят быстрые рецепты.

Чтобы приготовить это нежное суфле, не придется провести у плиты много часов. Достаточно в буквальном смысле лишь несколько минут для подготовки. Да и ингредиенты для этого блюда необходимы самые простые, они практически всегда есть в каждом доме.