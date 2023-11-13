Рецепт за 5 минут: нежное рыбное суфле из консервов

Рецепт за пять минут: нежное рыбное суфле из консервов
Случается, что на приготовление вкусного ужина не хватает времени или сил. Тогда на помощь приходят быстрые рецепты.
Чтобы приготовить это нежное суфле, не придется провести у плиты много часов. Достаточно в буквальном смысле лишь несколько минут для подготовки. Да и ингредиенты для этого блюда необходимы самые простые, они практически всегда есть в каждом доме.
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«Рамблер» делится рецептом быстрого, простого и очень вкусного блюда, которое наверняка придется по вкусу вашим близким.
Ингредиенты:
- Рыбные консервы (сардина, сайра и т.п.) – 1 банка
- Лук – 1 шт.
- Плавленный сырок – 1 шт.
- Яйцо – 4 шт.
- Манная крупа – 4 ст. ложки
- Сливки 10% - 1-2 ст. ложки
- Растительное масло для жарки
- Зелень – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Луковицу очистить от шелухи, вымыть под проточной водой, хорошо вытереть бумажным полотенцем и мелко нарезать.
- Растительное масло разогреть в сковороде и выложить туда нарезанный лук. Обжарить до золотистого цвета на среднем огне. Остудить.
- Рыбные консервы выложить их баночки в небольшую глубокую миску и тщательно размять вилкой.
- Добавить к измельченной рыбе яйца и хорошо перемешать венчиком.
- Затем добавить в миску обжаренный лук и еще раз все тщательно перемешать.
- Зелень мелко нарезать и также выложить в миску. Перемешать.
- Добавить сливки, перемешать.
- После этого всыпать в миску манку и смешать с яично-рыбной массой до однородной консистенции.
- Нарезать плавленный сырок мелкими кубиками. Чтобы сделать это было легко, сырок предварительно можно немного заморозить, поместив в морозилку. Добавить в миску с подготовленной массой. Сырок также можно натереть на терке.
- Посолить и поперчить по вкусу. Можно добавить и другие любимые специи.
- Оставить массу «отдохнуть» пять минут.
- Форму для запекания застелить фольгой и смазать сливочным маслом. Если используете силиконовую форму, этого делать не надо.
- Подготовленную массу переложить в форму для запекания.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Отправить форму с рыбной массой в духовку и запекать в течение 30-35 минут.
- Рыбное суфле можно посыпать тертым сыром.
- Подавать нежное рыбное суфле можно горячим в качестве основного блюда или холодным, как закуску.
Приятного аппетита!
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