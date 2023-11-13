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Рецепт за пять минут: нежное рыбное суфле из консервов

Случается, что на приготовление вкусного ужина не хватает времени или сил. Тогда на помощь приходят быстрые рецепты.

Рецепт за 5 минут: нежное рыбное суфле из консервов
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Чтобы приготовить это нежное суфле, не придется провести у плиты много часов. Достаточно в буквальном смысле лишь несколько минут для подготовки. Да и ингредиенты для этого блюда необходимы самые простые, они практически всегда есть в каждом доме.

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«Рамблер» делится рецептом быстрого, простого и очень вкусного блюда, которое наверняка придется по вкусу вашим близким.

Ингредиенты:

  • Рыбные консервы (сардина, сайра и т.п.) – 1 банка
  • Лук – 1 шт.
  • Плавленный сырок – 1 шт.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Манная крупа – 4 ст. ложки
  • Сливки 10% - 1-2 ст. ложки
  • Растительное масло для жарки
  • Зелень – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Луковицу очистить от шелухи, вымыть под проточной водой, хорошо вытереть бумажным полотенцем и мелко нарезать.
  2. Растительное масло разогреть в сковороде и выложить туда нарезанный лук. Обжарить до золотистого цвета на среднем огне. Остудить.
  3. Рыбные консервы выложить их баночки в небольшую глубокую миску и тщательно размять вилкой.
  4. Добавить к измельченной рыбе яйца и хорошо перемешать венчиком.
  5. Затем добавить в миску обжаренный лук и еще раз все тщательно перемешать.
  6. Зелень мелко нарезать и также выложить в миску. Перемешать.
  7. Добавить сливки, перемешать.
  8. После этого всыпать в миску манку и смешать с яично-рыбной массой до однородной консистенции.
  9. Нарезать плавленный сырок мелкими кубиками. Чтобы сделать это было легко, сырок предварительно можно немного заморозить, поместив в морозилку. Добавить в миску с подготовленной массой. Сырок также можно натереть на терке.
  10. Посолить и поперчить по вкусу. Можно добавить и другие любимые специи.
  11. Оставить массу «отдохнуть» пять минут.
  12. Форму для запекания застелить фольгой и смазать сливочным маслом. Если используете силиконовую форму, этого делать не надо.
  13. Подготовленную массу переложить в форму для запекания.
  14. Разогреть духовку до 180 градусов.
  15. Отправить форму с рыбной массой в духовку и запекать в течение 30-35 минут.
  16. Рыбное суфле можно посыпать тертым сыром.
  17. Подавать нежное рыбное суфле можно горячим в качестве основного блюда или холодным, как закуску.

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Приятного аппетита!

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