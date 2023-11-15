Печенье на кефире с маком: бюджетный десерт для всей семьи

В холодное время года как никогда хочется теплой домашней выпечки к чаю. Некоторые рецепты требуют довольно много времени и подготовки для того, чтобы воплотить их в жизнь, поэтому часто мы отдаем предпочтение десертам из магазина.

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Однако существует немало лакомств для приготовления которых потребуются лишь самые бюджетные ингредиенты и совсем немного времени. В частности, к таким десертам относится печенье на кефире с маком.

Все необходимое для этого печенья вы найдете в ближайшем супермаркете. Но будьте уверены – результат вас приятно удивит.

Подробнее о том, как приготовить печенье на кефире с маком, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Мука – 500 г;

Сахар – 200 г;

Разрыхлитель – 1 ч.л;

Соль – 1 щепотка;

Сливочное масло – 220 г;

Кефир – 200 мл;

Мак кондитерский – 60 г;

Сахарная пудра – 120 г;

Свежевыжатый сок лимона – 45 мл;

Приготовление

1. Разогрейте духовку до 180 градусов и застелите противень бумагой для выпечки.

2. В большой миске смешайте муку, 100 г сахара, разрыхлитель и соль. Добавьте 180 г сливочного масла и разотрите его руками до состояния мелкой крошки.

3. Влейте в миску теплый кефир и замесите мягкое тесто.

4. Растопите оставшиеся 40 г сливочного масла. Смешайте мак со 100 г сахара, хорошенько перемешайте.

5. Присыпьте стол оставшейся мукой и раскатайте тесто в тонкий пласт. Смажьте тесто сливочным маслом и равномерно посыпьте маком с сахаром. Сверните тесто в рулет.

6. Нарежьте рулет на кусочки толщиной примерно 1 см. Выложите мини-рулетики на противень и выпекайте 20-25 минут до золотистой корочки.

7. Самое время приготовить глазурь. Соедините сахарную пудру и лимонный сок.

8. Достаньте готовое печенье из духовки. Дождитесь, когда оно остынет и полейте его сахарной глазурью.

Готово, можно подавать к столу! Приятного чаепития!

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