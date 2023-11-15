Пять рецептов сладких молочных коктейлей, от которых дети будут без ума

Молоко — источник витаминов и минералов, в нем особенно много белка и кальция, которые хороши для здоровья как детского, так и взрослого организма. А еще из молока можно быстро сделать вкусный и полезный десерт — милкшейк.

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Пять рецептов сладких молочных коктейлей — в материале "Рамблер".

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Лимонный милкшейк

Ингредиенты 1/4 стакана крекерных крошек и 4 кусочка крекера для украшения,

1 ст. л. свежего лимонного сока, одна долька лимона,

8 шариков ванильного мороженого,

1/2 стакана лимонного курда,

1/2 стакана цельного молока,

Взбитые сливки для украшения,

Лимонные конфеты для украшения.

Приготовление

На небольшую неглубокую тарелку насыпьте крекерные крошки. Окантовать четыре маленьких бокала долькой лимона и обмакнуть в крошки; оставшиеся крошки отложить.

Добавить в блендер мороженое, лимонный курд, цельное молоко и лимонный сок. Взбейте до однородной массы. Разлить в подготовленные бокалы, сверху посыпать взбитыми сливками. Положите на взбитые сливки кусочек крекерного печенья и лимонные конфетки, добавьте соломинку. Посыпать оставшейся крекерной крошкой.

Милкшейк с хлопьями

Ингредиенты 1 стакан хлопьев, еще немного для украшения,

1 1/2 ст. л. цельного молока,

1/4 стакана арахисового масла,

1 литр ванильного мороженого,

1/4 стакана измельченных хлопьев для бортиков бокалов,

Взбитые сливки для подачи,

Растопленное арахисовое масло для подачи.

Приготовление

Смешайте хлопья и молоко в большом мерном стакане (или миске среднего размера). Затем поставьте в холодильник минимум на 20 минут и максимум на 1 час.

Взбейте в блендере настоянную смесь вместе с 2 столовыми ложками арахисового масла и литром мороженого. Взбивайте до получения густой и однородной массы.

Чтобы украсить сервировочные бокалы, распределите оставшееся арахисовое масло по краям стаканчиков, затем обваляйте в крошках хлопьев. Разлейте молочный коктейль по бокалам, сверху выложите взбитые сливки и сбрызните растопленным арахисовым маслом и хлопьями.

Тыквенно-пряный милкшейк

Ингредиенты 2 стакана кофейного мороженого,

1/2 стакана молока,

1/4 стакана тыквенного пюре,

1/2 ч. л. сладких пряностей для тыквы,

1/2 ч. л. чистого ванильного экстракта,

Карамель для подачи,

Взбитые сливки для подачи,

Палочка корицы для украшения (по желанию).

Приготовление

Смешайте в блендере мороженое, молоко, тыквенное пюре, пряности и ваниль. Взбить в блендере до однородности.

Внутреннюю поверхность пинты (или другого высокого стакана) смазать карамелью. Налейте в стакан молочный коктейль, сверху выложите взбитые сливки и еще карамель. При желании украсить палочкой корицы.

Классический ванильный милкшейк

Ингредиенты 4 больших шарика ванильного мороженого,

1/4 стакана молока,

Взбитые сливки для украшения,

Посыпка для украшения,

Коктейльная вишня для украшения.

Приготовление

В блендере смешать мороженое и молоко. Перелить в бокал и украсить взбитыми сливками, посыпкой и вишней.

Мятный молочный коктейль

Ингредиенты 3 больших шарика ванильного мороженого,

1/4 стакана жирных сливок,

1/2 ч. л. мятного экстракта,

6 капель зеленого пищевого красителя,

Взбитые сливки для украшения,

Коктейльная вишня для украшения.

Приготовление

В блендере смешать ванильное мороженое, сливки, мятный экстракт и пищевой краситель до полной однородности, затем перелить в бокал. Перед подачей украсьте взбитыми сливками и вишенкой.

Милкшейк "Красный бархат"

Ингредиенты 1 стакан бисквита "Красный бархат" (либо микса для торта), а также крошки бисквита для ободка и украшения,

3 шарика ванильного мороженого,

1/2 стакана цельного молока,

2 ст. л. творожного сыра,

взбитые сливки для украшения.

Приготовление

Окуните стакан в воду, а затем в крошки торта "Красный бархат". Пока готовится молочный коктейль, поставьте стакан в морозилку.

В блендере смешайте мороженое, бисквит, молоко и крем-чиз до однородности (для получения более жидкой консистенции добавьте больше молока).