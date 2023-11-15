Пять рецептов сладких молочных коктейлей, от которых дети будут без ума
Молоко — источник витаминов и минералов, в нем особенно много белка и кальция, которые хороши для здоровья как детского, так и взрослого организма. А еще из молока можно быстро сделать вкусный и полезный десерт — милкшейк.
Пять рецептов сладких молочных коктейлей — в материале "Рамблер".
Лимонный милкшейк
Ингредиенты
- 1/4 стакана крекерных крошек и 4 кусочка крекера для украшения,
- 1 ст. л. свежего лимонного сока, одна долька лимона,
- 8 шариков ванильного мороженого,
- 1/2 стакана лимонного курда,
- 1/2 стакана цельного молока,
- Взбитые сливки для украшения,
- Лимонные конфеты для украшения.
Приготовление
На небольшую неглубокую тарелку насыпьте крекерные крошки. Окантовать четыре маленьких бокала долькой лимона и обмакнуть в крошки; оставшиеся крошки отложить.
Добавить в блендер мороженое, лимонный курд, цельное молоко и лимонный сок. Взбейте до однородной массы. Разлить в подготовленные бокалы, сверху посыпать взбитыми сливками. Положите на взбитые сливки кусочек крекерного печенья и лимонные конфетки, добавьте соломинку. Посыпать оставшейся крекерной крошкой.
Милкшейк с хлопьями
Ингредиенты
- 1 стакан хлопьев, еще немного для украшения,
- 1 1/2 ст. л. цельного молока,
- 1/4 стакана арахисового масла,
- 1 литр ванильного мороженого,
- 1/4 стакана измельченных хлопьев для бортиков бокалов,
- Взбитые сливки для подачи,
- Растопленное арахисовое масло для подачи.
Приготовление
Смешайте хлопья и молоко в большом мерном стакане (или миске среднего размера). Затем поставьте в холодильник минимум на 20 минут и максимум на 1 час.
Взбейте в блендере настоянную смесь вместе с 2 столовыми ложками арахисового масла и литром мороженого. Взбивайте до получения густой и однородной массы.
Чтобы украсить сервировочные бокалы, распределите оставшееся арахисовое масло по краям стаканчиков, затем обваляйте в крошках хлопьев. Разлейте молочный коктейль по бокалам, сверху выложите взбитые сливки и сбрызните растопленным арахисовым маслом и хлопьями.
Тыквенно-пряный милкшейк
Ингредиенты
- 2 стакана кофейного мороженого,
- 1/2 стакана молока,
- 1/4 стакана тыквенного пюре,
- 1/2 ч. л. сладких пряностей для тыквы,
- 1/2 ч. л. чистого ванильного экстракта,
- Карамель для подачи,
- Взбитые сливки для подачи,
- Палочка корицы для украшения (по желанию).
Приготовление
Смешайте в блендере мороженое, молоко, тыквенное пюре, пряности и ваниль. Взбить в блендере до однородности.
Внутреннюю поверхность пинты (или другого высокого стакана) смазать карамелью. Налейте в стакан молочный коктейль, сверху выложите взбитые сливки и еще карамель. При желании украсить палочкой корицы.
Классический ванильный милкшейк
Ингредиенты
- 4 больших шарика ванильного мороженого,
- 1/4 стакана молока,
- Взбитые сливки для украшения,
- Посыпка для украшения,
- Коктейльная вишня для украшения.
Приготовление
В блендере смешать мороженое и молоко. Перелить в бокал и украсить взбитыми сливками, посыпкой и вишней.
Мятный молочный коктейль
Ингредиенты
- 3 больших шарика ванильного мороженого,
- 1/4 стакана жирных сливок,
- 1/2 ч. л. мятного экстракта,
- 6 капель зеленого пищевого красителя,
- Взбитые сливки для украшения,
- Коктейльная вишня для украшения.
Приготовление
В блендере смешать ванильное мороженое, сливки, мятный экстракт и пищевой краситель до полной однородности, затем перелить в бокал. Перед подачей украсьте взбитыми сливками и вишенкой.
Милкшейк "Красный бархат"
Ингредиенты
- 1 стакан бисквита "Красный бархат" (либо микса для торта), а также крошки бисквита для ободка и украшения,
- 3 шарика ванильного мороженого,
- 1/2 стакана цельного молока,
- 2 ст. л. творожного сыра,
- взбитые сливки для украшения.
Приготовление
Окуните стакан в воду, а затем в крошки торта "Красный бархат". Пока готовится молочный коктейль, поставьте стакан в морозилку.
В блендере смешайте мороженое, бисквит, молоко и крем-чиз до однородности (для получения более жидкой консистенции добавьте больше молока).
Перелейте молочный коктейль в бокал, сверху полейте взбитыми сливками и украсьте крошками торта "Красный бархат".