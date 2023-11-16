Как приготовить картофельные зразы с куриным фаршем

Картошка с курицей – простые и понятные продукты, которые можно найти в любом супермаркете. Часто мы готовим их по отдельности, но если вы хотите разнообразить привычный рацион, попробуйте побаловать себя картофельными зразами с куриным фаршем.

© ru.123rf.com

Это блюдо смело можно назвать бюджетным, но при этом оно очень вкусное и сытное. Зразы придутся по душе как взрослым, так и детям, а еще их можно готовить не только в будни, но и по праздникам.

В общем, картофельные зразы – это идеальное блюдо для тех, кто не хочет отказываться от привычных продуктов, но при этом хочет поэкспериментировать с ними. Подробнее о том, как приготовить это блюдо, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Репчатый лук – 1 шт;

Куриный фарш – 350 г;

Картофель – 900 г;

Растительное масло – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Мука пшеничная – 4 ст.л.

Яйцо – 1 шт;

Приготовление

1. Измельчите лук при помощи терки, блендера или ножа.

2. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Слегка поджарьте лук до золотистой корочки.

3. Добавьте в сковородку фарш и обжаривайте его вместе с луком еще 5-7 минут. Крупные комки разбивайте при помощи лопаты. Посолите и поперчите фарш.

4. Хорошенько промойте картофель и очистите его от кожуры. Варите картофель 20-25 минут до мягкого состояния. Разомните его толкушкой, чтобы получилось пюре.

5. Немного остудите пюре, а после добавьте в него соль, муку и яйцо. Перемешайте.

6. Возьмите часть картошки и сформируйте из нее лепешку. В центр лепешки положите начинку из фарша и аккуратно залепите лепешку по краям. Приплюсните, обваляйте ее в муке и избавьтесь от излишков муки.

7. Аналогичным образом сделайте зразы из оставшихся ингредиентов.