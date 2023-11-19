Три рецепта хрустящего хлеба в духовке

Хлеб — одна из древнейших кулинарных форм. Ржаной, зерновой, пшеничный, банановый, сливочный, чесночный — каких только разновидностей этого блюда не бывает. А домашний хлеб еще вкуснее.

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В материале «Рамблера» — три рецепта хрустящего хлеба, которые можно приготовить в духовке.

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Белый хлеб

Ингредиенты: 540 – 600 г цельнозерновой муки

1 столовая ложка сахарного песка

2 1/4 чайной ложки быстродействующих дрожжей

2 1/2 чайные ложки поваренной соли

379 г теплой воды (от 30 до 50°С)

желтая кукурузная мука для покрытия противня

Взвесьте муку или отмерьте ее, аккуратно насыпав ложкой в чашку и смахнув излишки.

Перемешайте все ингредиенты (кроме кукурузной муки) в большой миске, начиная с муки. Используйте миксер, оснащенный лопастью для взбивания. Месите тесто на средней скорости около 7 минут, пока оно не станет гладким, эластичным и слегка упругим.

Переложите тесто в миску, слегка смазанную растительным маслом или пищевым спреем; вполне подойдет и та миска, с которой вы начинали. Накройте миску полиэтиленовой пленкой и оставьте тесто подниматься при комнатной температуре, пока оно не увеличится вдвое, примерно на 1-2 часа.

Аккуратно разложите тесто и разрежьте его пополам. Раскатайте каждую половину в овал размером 12 х 16 см.

Работая с одним куском теста за раз, возьмитесь за короткую сторону и сложите тесто (одна короткая сторона в центр, другая короткая сторона поверх нее). Прижмите открытый край ладонью. Слегка похлопывая, скатайте тесто в бревно длиной около 10 см. Повторить с оставшимся куском теста.

Положите буханки изнаночной стороной вниз на лист для выпечки. Противень (или пергамент) обильно посыпать кукурузной мукой; это не даст хлебу прилипнуть и обеспечит хрустящую нижнюю корочку.

Дайте буханкам подняться, слегка прикрыв их смазанной полиэтиленовой пленкой, в течение 45 минут. Слегка ткните указательным пальцем в бок одной из буханок; если углубление останется, значит, хлеб готов к выпечке.

Ближе к концу времени подъема разогрейте духовку до 230°С.

Когда хлеб поднимется, с помощью сита обсыпьте буханки тонким слоем муки. Затем сделайте на каждой буханке три или четыре диагональных надреза глубиной в полтора сантиметра; эти надрезы помогут хлебу равномерно подняться при выпечке.

Выпекайте хлеб в течение 20-25 минут, пока корочка не станет золотисто-коричневой, а при постукивании по дну буханка не будет звучать пустовато.

Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте хлеб внутри еще на 5 минут — это поможет сохранить хрустящую корочку. Выньте хлеб из духовки и остудите его на решетке. Лучше не резать хлеб, пока он не остынет: нарезка горячего хлеба может негативно сказаться на его текстуре.

Чесночный хлеб из готового теста

Ингредиенты: оливковое масло

1 упаковка соленого размягченного сливочного масла

2 зубчика чеснока, измельчить

2 столовые ложки свежей рубленой зелени, например, базилика и/или петрушки

охлажденное тесто для хлеба

1/4 стакана тертого сыра Пармезан

2 стакана измельченного сыра моцарелла

Разогреть духовку до 175°С. Слегка смазать оливковым маслом форму для буханки.

Соединить сливочное масло, чеснок и травы в миске среднего размера и перемешать до получения однородной массы. Раскатать тесто для хлеба на плоской поверхности. Выложить на тесто половину смеси масла, посыпать 2 ст. ложками тертого сыра пармезан и 1 стаканом моцареллы. Разрежьте тесто на 12 квадратов. Повторить с оставшимся тестом, маслом и сырами.

Сложите квадраты теста друг на друга и уложите их в подготовленную форму для выпечки.

Выпекать в предварительно разогретой духовке до золотисто-коричневого цвета и прожарки в центре, 40-50 минут. Если хлеб будет слишком темным, накройте его фольгой в середине процесса выпечки.

Дайте хлебу остыть около 5 минут, после чего переложите буханку на сервировочный поднос.

Простой рецепт белого хлеба

Ингредиенты: 1½ столовой ложки дрожжей

1½ столовой ложки соли

6½ стаканов цельнозерновой муки, еще немного для присыпки противня

3 стакана теплой воды

Кукурузная мука

В большой миске или пластиковом контейнере размешать дрожжи и соль в 3 стаканах теплой воды. Добавьте муку, перемешивая до тех пор, пока не останется сухих участков. Тесто будет довольно рыхлым. Накрыть, но не герметичной крышкой. Дать тесту подняться при комнатной температуре 2 часа (или до 5 часов).

Когда тесто будет готово к выпечке, присыпьте его небольшим количеством муки и отрежьте зазубренным ножом кусочек размером с грейпфрут. Разомните тесто в руках, придавая округлость верхней части хлеба и бугристость нижней. Положить тесто на посыпанный кукурузной мукой противень и оставить на 40 минут. Повторить с оставшимся тестом или убрать его в холодильник.