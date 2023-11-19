Три рецепта хрустящего хлеба в духовке
Хлеб — одна из древнейших кулинарных форм. Ржаной, зерновой, пшеничный, банановый, сливочный, чесночный — каких только разновидностей этого блюда не бывает. А домашний хлеб еще вкуснее.
В материале «Рамблера» — три рецепта хрустящего хлеба, которые можно приготовить в духовке.
Белый хлеб
Ингредиенты:
- 540 – 600 г цельнозерновой муки
- 1 столовая ложка сахарного песка
- 2 1/4 чайной ложки быстродействующих дрожжей
- 2 1/2 чайные ложки поваренной соли
- 379 г теплой воды (от 30 до 50°С)
- желтая кукурузная мука для покрытия противня
Взвесьте муку или отмерьте ее, аккуратно насыпав ложкой в чашку и смахнув излишки.
Перемешайте все ингредиенты (кроме кукурузной муки) в большой миске, начиная с муки. Используйте миксер, оснащенный лопастью для взбивания. Месите тесто на средней скорости около 7 минут, пока оно не станет гладким, эластичным и слегка упругим.
Переложите тесто в миску, слегка смазанную растительным маслом или пищевым спреем; вполне подойдет и та миска, с которой вы начинали. Накройте миску полиэтиленовой пленкой и оставьте тесто подниматься при комнатной температуре, пока оно не увеличится вдвое, примерно на 1-2 часа.
Аккуратно разложите тесто и разрежьте его пополам. Раскатайте каждую половину в овал размером 12 х 16 см.
Работая с одним куском теста за раз, возьмитесь за короткую сторону и сложите тесто (одна короткая сторона в центр, другая короткая сторона поверх нее). Прижмите открытый край ладонью. Слегка похлопывая, скатайте тесто в бревно длиной около 10 см. Повторить с оставшимся куском теста.
Положите буханки изнаночной стороной вниз на лист для выпечки. Противень (или пергамент) обильно посыпать кукурузной мукой; это не даст хлебу прилипнуть и обеспечит хрустящую нижнюю корочку.
Дайте буханкам подняться, слегка прикрыв их смазанной полиэтиленовой пленкой, в течение 45 минут. Слегка ткните указательным пальцем в бок одной из буханок; если углубление останется, значит, хлеб готов к выпечке.
Ближе к концу времени подъема разогрейте духовку до 230°С.
Когда хлеб поднимется, с помощью сита обсыпьте буханки тонким слоем муки. Затем сделайте на каждой буханке три или четыре диагональных надреза глубиной в полтора сантиметра; эти надрезы помогут хлебу равномерно подняться при выпечке.
Выпекайте хлеб в течение 20-25 минут, пока корочка не станет золотисто-коричневой, а при постукивании по дну буханка не будет звучать пустовато.
Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте хлеб внутри еще на 5 минут — это поможет сохранить хрустящую корочку. Выньте хлеб из духовки и остудите его на решетке. Лучше не резать хлеб, пока он не остынет: нарезка горячего хлеба может негативно сказаться на его текстуре.
Чесночный хлеб из готового теста
Ингредиенты:
- оливковое масло
- 1 упаковка соленого размягченного сливочного масла
- 2 зубчика чеснока, измельчить
- 2 столовые ложки свежей рубленой зелени, например, базилика и/или петрушки
- охлажденное тесто для хлеба
- 1/4 стакана тертого сыра Пармезан
- 2 стакана измельченного сыра моцарелла
Разогреть духовку до 175°С. Слегка смазать оливковым маслом форму для буханки.
Соединить сливочное масло, чеснок и травы в миске среднего размера и перемешать до получения однородной массы. Раскатать тесто для хлеба на плоской поверхности. Выложить на тесто половину смеси масла, посыпать 2 ст. ложками тертого сыра пармезан и 1 стаканом моцареллы. Разрежьте тесто на 12 квадратов. Повторить с оставшимся тестом, маслом и сырами.
Сложите квадраты теста друг на друга и уложите их в подготовленную форму для выпечки.
Выпекать в предварительно разогретой духовке до золотисто-коричневого цвета и прожарки в центре, 40-50 минут. Если хлеб будет слишком темным, накройте его фольгой в середине процесса выпечки.
Дайте хлебу остыть около 5 минут, после чего переложите буханку на сервировочный поднос.
Простой рецепт белого хлеба
Ингредиенты:
- 1½ столовой ложки дрожжей
- 1½ столовой ложки соли
- 6½ стаканов цельнозерновой муки, еще немного для присыпки противня
- 3 стакана теплой воды
- Кукурузная мука
В большой миске или пластиковом контейнере размешать дрожжи и соль в 3 стаканах теплой воды. Добавьте муку, перемешивая до тех пор, пока не останется сухих участков. Тесто будет довольно рыхлым. Накрыть, но не герметичной крышкой. Дать тесту подняться при комнатной температуре 2 часа (или до 5 часов).
Когда тесто будет готово к выпечке, присыпьте его небольшим количеством муки и отрежьте зазубренным ножом кусочек размером с грейпфрут. Разомните тесто в руках, придавая округлость верхней части хлеба и бугристость нижней. Положить тесто на посыпанный кукурузной мукой противень и оставить на 40 минут. Повторить с оставшимся тестом или убрать его в холодильник.
Посыпать тесто мукой, трижды надрезать верхнюю часть зазубренным или очень острым ножом. Переложить на противень. Выпекать до образования румяной корочки при температуре 230°С около 30 минут. Полностью остудить.