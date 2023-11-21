Рецепт пикантной курицы в арахисовом соусе по-тайски

Тайская кухня — это простое, но продуманное сочетание восточных и западных влияний, гармонично сочетающихся друг с другом. Кислые, сладкие, соленые, горькие и острые вкусовые оттенки взаимодействуют друг с другом, придавая каждому блюду особый колорит.

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В это трудно поверить, но раньше тайская кухня была гораздо более острой, чем сейчас, но с течением времени острота была снижена, и в тайских блюдах стало использоваться все меньше и меньше специй, зато увеличилось использование свежей зелени, такой как лемонграсс и галангал.

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Тайские блюда можно приготовить и с помощью простых ингредиентов, которые можно найти в любом российском супермаркете. Рецепт острой курочки в арахисовом соусе по-тайски— в материале «Рамблера».

Ингредиенты 500 г куриной грудки

3 ст. л. соевого соуса

4 ст. ложки сливочного арахисового масла

3 ст. л. коричневого сахара

3 ст. л. масла

1 ч.л. молотого имбиря

3 ст. л. уксуса

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Для начала необходимо нарезать сырую курицу кубиками.

В большой сковороде на среднем огне в нескольких столовых ложках подсолнечного, оливкового, кокосового или кунжутного масла обжарьте кусочки курицы, выложив их в один слой.

Пока курица готовится, приготовьте простой арахисовый соус. В большой миске смешайте ингредиенты подливки: соевый соус, сливочное арахисовое масло, коричневый сахар, оливковое масло, молотый имбирь и уксус.

После того как курица проварится пару минут, соус загустеет. Соус добавить ближе к концу жарки.

Украсьте блюдо свежей кинзой или зеленым луком.

Несколько советов по приготовлению соуса из курицы и арахисового масла:

Выбирайте натуральное арахисовое масло без добавления сахара и масел. Оно придает блюду насыщенный арахисовый вкус.

Курица с арахисовым маслом лучше всего получается, когда она нежная и сочная. Чтобы избежать сухости, не пережаривайте ее.

Если соус из арахисового масла слишком густой, его можно разбавить небольшим количеством куриного бульона или воды. Если соус слишком жидкий, прокипятите его несколько минут, чтобы он уменьшился и загустел.

Для придания курице с арахисовым маслом пикантности можно добавить хлопья чили, соус шрирача или измельченные перцы халапеньо.