Как дать вторую жизнь продуктам, которые скоро испортятся

Нередко бывает так, что мы покупаем продукты впрок, но не успеваем их съедать до того, как они испортятся. Некоторые категории продуктов спасти невозможно – например, мясо (если оно испортилось, лучше от него сразу избавиться).

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Однако существуют и те продукты, которым вполне можно подарить вторую жизнь. Это позволит вам сэкономить бюджет и в целом пересмотреть свое отношение к еде и питанию.

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Подробнее о том, как продлить срок годности продуктов, читайте в материале "Рамблера".

Сыр

Если сыр подсох, но не заплесневел, вы можете замочить его на час-полтора в теплом молоке. Таким образом сыр снова станет мягким.

Кроме того, затвердевший сыр можно натереть на терке, убрать в целлофановый пакет и далее использовать для приготовления различных блюд. Например, сырная крошка будет как нельзя кстати, если вы решите приготовить пасту или суп. А если смешать крошку в блендере с небольшим количеством молока, у вас получится отменный соус для макарон и ризотто.

Фрукты и овощи

Если цитрусовые подсохли, и употреблять их в пищу вы уже не хотите, нарежьте фрукты на дольки и отправьте в морозилку. В дальнейшем вы сможете использовать такие фрукты как добавку к чаю или коктейлю.

А вот если свой вид потеряли яблоки, огурцы, морковь или помидоры, попробуйте положить их на несколько часов в холодную подсоленную воду. Не стоит беспокоиться о том, что продукты станут солеными – этого не произойдет. Но после такой "ванночки" они вновь станут гладкими.

Зелень

Залежавшиеся укроп, петрушку и кинзу можно освежить, положив их в чашу с холодной водой и лимонным соком. Оставьте зелень в таком виде на час в холодильнике, и она снова обретет свежесть.

Листовой салат можно "оживить" довольно быстро: достаточно немного подержать листья в теплой воде – они напитаются и вновь станут упругими.