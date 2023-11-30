С акцентом на ЗОЖ: как сделать новогодние блюда менее калорийными

Предновогодняя лихорадка потихоньку охватывает страну: в магазинах зажигаются первые гирлянды, в витринах выставляются елки всех цветов и размеров, а прилавки наполняются деликатесами, без которых многие не представляют себе ни одно торжество.

Однако вместе с приятными хлопотами появляются и тревоги: где отмечать, что подарить, какие блюда поставить на стол и как не набрать лишние килограммы во время праздников.

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С двумя последними страхами мы поможем вам разобраться. «Рамблер» поговорил с бренд-шефом сети кафе быстрого питания Сергеем Михеевым и выяснил, как сделать новогодние угощения менее калорийными, но сохранить их такими же вкусными.

Оливье, селедка под шубой, холодец, мясо с картофелем, запеченные под сыром, — от одних только мыслей об этих блюдах начинает течь слюна, а в голове играть новогодние мелодии.

Но что делать, если вы решительно настроены встретить праздники с уклоном в ЗОЖ? Сергей Михеев уверен, что если следовать нескольким простым правилам, всеми любимые угощения получится сделать менее калорийными, а 1-ое января встретить с чувством легкости на душе и желудке.

Если не хотите в Новый год отказываться от традиционных блюд, знакомых с детства, можно просто сократить их калорийность. Например, во время приготовления оливье замените майонез на нежирную сметану, бекон — на постную ветчину или курицу, добавьте больше свежего огурца, зеленого горошка и вареной моркови. Сочность салата сохранится, при этом он будет в разы полезнее. Этот же трюк можно провернуть и с другими угощениями: крабовым салатом, мимозой, сельдью под шубой, гранатовым браслетом и так далее — сбалансировать состав за счет менее калорийных ингредиентов. Сергей Михеев Бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка»

Еще одно традиционное блюдо, которое довольно часто встречается на праздничном столе, — холодец. Если не хотите совсем исключать его из меню, можно сделать его более здоровым. Например, отказаться от свинины и использовать другие менее жирные виды мяса (курицу, индейку, телятину, говядину), овощи (морковь, зеленый горошек, салатные листы и другую зелень), что снизит общую калорийность блюда и включит в его состав клетчатку.

Сократить жиры можно и в основных блюдах, например, во всеми любимом мясе, запеченном с овощами. Так, например, если перед запеканием вы планируете его предварительно обжарить, возьмите сковороду-гриль — не придется использовать лишнее масло. Овощи, которые вы будете выкладывать сверху перед отправкой в духовку, не стоит заливать майонезом и обильно посыпать сыром. Как вариант, попробуйте добавить соусы сладкий чили или терияки, а в качестве финального штриха — хрустящий лук или семечки.

За счет каких блюд можно сбалансировать новогодний стол?

Сбалансировать праздничный стол можно не только за счет отдельных ингредиентов, но и с помощью грамотно составленного меню, подчеркивает Сергей Михеев. Вот несколько лайфхаков от бренд-шефа «Крошки Картошки»:

Отдавайте предпочтение не жареным позициям, а запеченным или тушеным, так вы сократите потребление лишних жиров в виде масла.

Берите более диетические куски мяса для запекания или же сделайте ставку на птицу (гуся, утку, индейку) или рыбу.

Чтобы сбалансировать количество углеводов в основных блюдах, замените крупяные гарниры на овощи (кабачок, тыкву, болгарский перец, морковь и так далее).

Давайте вашим близким и гостям альтернативу: на стол помимо оливье и сельди под шубой обязательно ставьте зеленые салаты. Они богаты клетчаткой, а также помогут переварить и усвоить более тяжелую пищу.

Составляя сбалансированное меню, стоит уделить особое внимание напиткам и сладкому столу. В соках, лимонадах и любой другой газированной воде, компотах содержится очень много сахара, который мы потребляем, сами того не замечая. Если вы серьезно настроены снизить общую калорийность новогоднего ужина, отдайте предпочтение морсам из замороженных или свежих ягод с минимальным добавлением подсластителей и минеральной воде. Со сладким столом та же история. Традиционные торты заменяйте более здоровыми угощениями: желейными или творожными десертами, ПП-рулетами, муссами или сорбетами из замороженных ягод. Сергей Михеев Бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка»

Всем хочется праздника, хочется перепробовать все угощения, но тут важно помнить и еще один момент: во время нарезания салатов, приготовления других блюд и накрывания стола за счет постоянных перекусов может набраться калорийность полноценного обеда.