Как приготовить фаршированные перцы

В осенне-зимний период особенно хочется побаловать себя горячими домашними блюдами. Одним из таких блюд являются ароматные фаршированные перцы.

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Перцы можно начинять совершенно разными начинками, но традиционно в России и странах бывшего СССР принято готовить это блюдо с начинкой из риса и фарша. Кстати, немногие знают об этом, но, по мнению экспертов, фаршированные перцы пришли к нам из Болгарии, Молдовы, Румынии или из Азербайджана. Хотя сейчас данное блюдо готовят во многих странах мира.

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Если вы соскучились по классическим фаршированные перцам, попробуйте приготовить их сегодня на ужин по рецепту из материала "Рамблера".

Ингредиенты:

перец болгарский – 14 шт;

мясной фарш – 800 г;

белый рис – 0,5 ст;

лук репчатый – 4 шт;

морковь – 1 шт;

растительное масло – 4 ст.л;

лавровый лист – 1 шт;

перец черный молотый – по вкусу;

соль – по вкусу; Для перцев:

томатная паста – 2 ст.л;

сметана – 3 ст.л;

вода – 2 ст;

соль – по вкусу; Для соуса:

Приготовление:

1. Тщательно промыть рис, а затем поставить его варить до полуготовности. На это уйдет 10-15 минут.

2. Откинуть рис на дуршлаг, чтобы стекла вода. Остудить его.

3. Очистить лук и мелко нарезать его.

4. Поставить сковороду на медленный огонь и разогреть растительное масло. Выложить лук на сковороду.

5. Обжаривать лук до золотистого цвета пять минут.

6. Помыть морковь, очистить и натереть на мелкой терке. Добавить морковь к луку и тщательно перемешать. Жарить еще 5-10 минут.

7. Вымесить фарш руками и добавить к нему рис, а затем зажарку из лука и моркови.

8. Добавить в фарш соль, черный перец и все хорошенько перемешать.

9. Смешать все ингредиенты для соуса и перемешать до однородности.

10. Помыть перцы, удалить все семена и плодоножку. Удалить перегородки. Очищенные перцы еще раз промыть водой.

11. Начинить каждый перец фаршем до краев. Сложить все перцы в большую кастрюлю или казан. Залить перцы соусом, чтобы они были покрыты на 2/3. Добавить лавровый лист и отправить на огонь.

12. Довести до кипения и тушить перцы на среднем огне еще полчаса.