Рецепты вкусных ужинов для тех, кто следит за фигурой: видео
В обществе давно устоялось мнение о том, что ужин – это тот примем пищи, который стоит пропускать, ради сохранения фигуры. На самом деле это не обязательно. Вполне можно насытиться вечером и при этом не испортить фигуру.
Главное – правильно подобрать блюда для ужина. Отлично подойдут овощные салаты. Можно приготовить запеченную рыбу или птицу. Они имеют низкую калорийность и прекрасно насыщают.
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