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Как японцы готовят пирожные моти: видео

Моти – это традиционное японское пирожное, которое готовится особым образом.

В Японском городе Нара из приготовления моти устраивают целое шоу. Чтобы приготовить основу десерта, двое мужчин замешивают клейкое тесто из рисовой муки. Делают они это с помощью больших деревянных молотков, рисовая мука с водой разминаются до состояния пасты.

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Затем из полученной массы формируют небольшие шарики, которые обваливают в рисовой муке или крахмале, чтобы не прилипали друг к другу.

Моти традиционно фаршируют сладкой пастой из бобов. Готовый десерт традиционно сверху посыпают кунжутом или маком.

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