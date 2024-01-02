Моти – это традиционное японское пирожное, которое готовится особым образом.

В Японском городе Нара из приготовления моти устраивают целое шоу. Чтобы приготовить основу десерта, двое мужчин замешивают клейкое тесто из рисовой муки. Делают они это с помощью больших деревянных молотков, рисовая мука с водой разминаются до состояния пасты.

Затем из полученной массы формируют небольшие шарики, которые обваливают в рисовой муке или крахмале, чтобы не прилипали друг к другу.

Моти традиционно фаршируют сладкой пастой из бобов. Готовый десерт традиционно сверху посыпают кунжутом или маком.