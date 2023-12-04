История появления и рецепт конфет «Мишка на Севере»
Советская эпоха богата кулинарными брендами. А один из самых известных — конфеты «Мишка на Севере». Их любят и покупают даже спустя десятки лет после первого появления на прилавках.
О том, кто придумал культовые конфеты и как их приготовить дома, читайте в нашем материале.
История появления конфет «Мишка на Севере»
Принято считать, что первой в СССР конфеты «Мишка на Севере» стала выпускать кондитерская фабрика Н.К Крупской в 1939 году. В действительности сладость производили на нескольких заводках в стране. Причем до 30-х годов. Об этом говорят фантики с изображением белого медведя на льдине от Ленинградского пищевого треста 1-й шоколадно-кондитерской фабрики К. Самойловой. Она в свою очередь происходила от кондитерской фабрики «Жорж Борман», основанной в 1896 году в Харькове. Затем глава фирмы переехала в Петербург, где открыл магазин на Невском проспекте. За восемь лет ему удалось развить его до фабрики.
Жорж Борман покинул Россию на фоне революции. В 1918 году его предприятие получило новое имя — 1-я конфетно-шоколадная фабрика имени К. Самойловой.
В 1924 году компанию переименовали в Ленинградский государственный трест пищевой промышленности (Ленпищетрест). А его в свою очередь в 1930 году реорганизовали в Ленинградский областной государственный трест по переработке сельскохозяйственных продуктов (Ленсельпром).
Фабрика имени Н.К Крупской появилась лишь в 1938 году. Через год там начался выпуск конфет «Мишка на Севере».
Производство не прекращалось даже в период блокады Ленинграда. Однако состав сладости пришлось заметно упростить за неимением нужных продуктов. Количество глазури снизилось на 30%, а арахис заменили кунжутными семечками. Вместо сливочного масла стали использовать специальные жиры высшего качества.
В 1965 году фабрики имени К. Самойловой и Н.К Крупской вошли в состав Ленинградского производственного объединения кондитерской промышленности, получившего имя супруги Владимира Ленина.
После долгих исторических перипетий, когда компания в течение долгого времени принадлежала норвежской корпорации Orkla, отечественный бренд в 2015 году стал частью «Славянки». Сегодня конфеты «Мишка на Севере» выпускаются под эгидой кондитерской фабрики Н.K Крупской.
Кто придумал обертку конфет «Мишка на Севере»
В интернете можно наткнуться на информацию о том, что дизайн обертки культовой конфеты придумала художница Лукьянова Татьяна Владимировна. Однако годы ее жизни (1947-2011, — Прим. ред.) говорят о том, что она создала обертку не конфеты «Мишка на Севере», а для шоколадки.
В СМИ утверждают, что в действительности автором обертки конфет «Мишка на Севере» был художник Мануил Андреевич Андреев. Он жил с 1884-го по 1959 год. Кстати, он же является автором обертки конфет «Мишка косолапый» и «Белочка».
Рецепт конфет «Мишка на Севере»
Ингредиенты
- Вафельный лист — 4 шт.;
- Белый шоколад — 150 гр.;
- Ореховая паста-пралине — 100 гр.;
- Молочный шоколад — 3 плитки.
Способ приготовления
- Разрезать вафельные листы под размер прямоугольной или квадратной тары.
- Белый шоколад разогреть вместе с пралине и перемешать до однородности.
- Поместить вафельный слой в тару.
- Залить вафельный лист слоем массы из пралине и белого шоколада. Накрыть вафельным слоем и повторить все то же самое со ставшимися ингредиентами.
- Поставить в холодильник тару с получившимся тортом на полчаса.
- Темперировать молочный шоколад, поместив его в микроволновку до состояния плавления. Вытащите и перемешайте.
- Разрезать торт на равные кусочки и обмокать их в темперированный молочный шоколад.
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