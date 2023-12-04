История появления и рецепт конфет «Мишка на Севере»

Советская эпоха богата кулинарными брендами. А один из самых известных — конфеты «Мишка на Севере». Их любят и покупают даже спустя десятки лет после первого появления на прилавках.

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О том, кто придумал культовые конфеты и как их приготовить дома, читайте в нашем материале.

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История появления конфет «Мишка на Севере»

Принято считать, что первой в СССР конфеты «Мишка на Севере» стала выпускать кондитерская фабрика Н.К Крупской в 1939 году. В действительности сладость производили на нескольких заводках в стране. Причем до 30-х годов. Об этом говорят фантики с изображением белого медведя на льдине от Ленинградского пищевого треста 1-й шоколадно-кондитерской фабрики К. Самойловой. Она в свою очередь происходила от кондитерской фабрики «Жорж Борман», основанной в 1896 году в Харькове. Затем глава фирмы переехала в Петербург, где открыл магазин на Невском проспекте. За восемь лет ему удалось развить его до фабрики.

Жорж Борман покинул Россию на фоне революции. В 1918 году его предприятие получило новое имя — 1-я конфетно-шоколадная фабрика имени К. Самойловой.

В 1924 году компанию переименовали в Ленинградский государственный трест пищевой промышленности (Ленпищетрест). А его в свою очередь в 1930 году реорганизовали в Ленинградский областной государственный трест по переработке сельскохозяйственных продуктов (Ленсельпром).

Фабрика имени Н.К Крупской появилась лишь в 1938 году. Через год там начался выпуск конфет «Мишка на Севере».

Производство не прекращалось даже в период блокады Ленинграда. Однако состав сладости пришлось заметно упростить за неимением нужных продуктов. Количество глазури снизилось на 30%, а арахис заменили кунжутными семечками. Вместо сливочного масла стали использовать специальные жиры высшего качества.

В 1965 году фабрики имени К. Самойловой и Н.К Крупской вошли в состав Ленинградского производственного объединения кондитерской промышленности, получившего имя супруги Владимира Ленина.

После долгих исторических перипетий, когда компания в течение долгого времени принадлежала норвежской корпорации Orkla, отечественный бренд в 2015 году стал частью «Славянки». Сегодня конфеты «Мишка на Севере» выпускаются под эгидой кондитерской фабрики Н.K Крупской.

Кто придумал обертку конфет «Мишка на Севере»

В интернете можно наткнуться на информацию о том, что дизайн обертки культовой конфеты придумала художница Лукьянова Татьяна Владимировна. Однако годы ее жизни (1947-2011, — Прим. ред.) говорят о том, что она создала обертку не конфеты «Мишка на Севере», а для шоколадки.

В СМИ утверждают, что в действительности автором обертки конфет «Мишка на Севере» был художник Мануил Андреевич Андреев. Он жил с 1884-го по 1959 год. Кстати, он же является автором обертки конфет «Мишка косолапый» и «Белочка».

Рецепт конфет «Мишка на Севере»

Ингредиенты

Вафельный лист — 4 шт.;

Белый шоколад — 150 гр.;

Ореховая паста-пралине — 100 гр.;

Молочный шоколад — 3 плитки.

Способ приготовления

Разрезать вафельные листы под размер прямоугольной или квадратной тары. Белый шоколад разогреть вместе с пралине и перемешать до однородности. Поместить вафельный слой в тару. Залить вафельный лист слоем массы из пралине и белого шоколада. Накрыть вафельным слоем и повторить все то же самое со ставшимися ингредиентами. Поставить в холодильник тару с получившимся тортом на полчаса. Темперировать молочный шоколад, поместив его в микроволновку до состояния плавления. Вытащите и перемешайте. Разрезать торт на равные кусочки и обмокать их в темперированный молочный шоколад.