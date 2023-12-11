Представить Новый год без мандаринов крайне сложно. Так уж вышло, что именно с этим фруктом у большинства из нас ассоциируются зимние праздники. Вот почему декабрь – идеальный месяц для того, чтобы побаловать себя выпечкой с мандаринами, а именно мандариновым пирогом.

Готовится этот пирог крайне просто, а все необходимые ингредиенты вы без труда найдете в ближайшем супермаркете. На приготовление у вас уйдет не больше часа, из которого активные действия займут всего 15 минут.

Пирог готовится настолько просто, что вы даже можете привлечь к процессу детей и таким образом разнообразить совместный досуг.

Подробнее о том, как приготовить пирог с мандаринами, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты: яйца – 3 шт;

сахар – 150 г;

растительное масло – 170 мл;

молоко – 40 мл;

мандарины – 5-6 шт;

мука – 300 г;

разрыхлитель – 2 ч.л;

соль – по вкусу;

сахарная пудра – по вкусу.

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 180 градусов. Смазать форму для выпечки растительным маслом и застелить ее пергаментом.

2. Разбить три яйца, добавить 150 г сахара и при помощи миксера взбить ингредиенты в пышную массу. Постепенно влить 150 мл растительного масла, не выключая миксер. Добавить молоко.

3. В отдельной миске смешать 300 г муки, две чайных ложки разрыхлителя и соль. При помощи лопатки вмешать сухие ингредиенты в яичную массу. Перелить заготовку в форму для выпечки.

4. Очистить мандарины и разделить их на дольки. Выложить мандарины сверху на тесто.

5. Выпекать пирог 35-40 минут до золотистой корочки.

6. Украсить пирог при помощи сахарной пудры.

Пирог с мандаринами готов! Приятного чаепития!

На заметку

Чтобы пирог получился еще более праздничным, добавьте в тесто немного корицы или ванили. Пирог можно подавать с джемом или с шариком пломбира: и пусть от этого он станет калорийнее, зато никого не оставит равнодушным.