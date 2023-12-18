Как листовая зелень влияет на кожу

Питание влияет на все функции организма, и то, что мы едим, сказывается и на коже. "Рамблер" расскажет, как листовая зелень помогает в борьбе за красивую кожу.

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Осенью листья меняют цвет. Когда они теряют хлорофилл (пигмент, который делает их зелеными), вы начинаете видеть красные, оранжевые и желтые пигменты, которые содержатся под зелеными листьями. Именно эти яркие цвета также отвечают за удивительную пользу листовой зелени для здоровья.

Бета-каротин, форма витамина А, представляет собой растительный пигмент, который мы обычно ассоциируем с морковью и другими желто-оранжевыми овощами. Он также прячется в листовой зелени.

Бета-каротин может поддерживать сияние молодости вашей кожи и даже действует изнутри как натуральный солнцезащитный крем, защищая вашу кожу от вредные ультрафиолетовые лучи. Бета-каротин, содержащийся в листовых овощах, превращается в организме в витамин А, который способствует уменьшению тонких линий и морщин, выравнивает цвет лица, уменьшает тусклость и стимулирует обновление клеток, делая кожу чистой. Капуста — один из лучших источников бета-каротина. Исследования показывают, что капуста помогает организму лучше усваивать бета-каротин.

Кроме того, листовая зелень поддерживает здоровое старение.