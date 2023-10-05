Ритуалы красоты, которые помогут выглядеть моложе

Остановить время невозможно, поэтому приходится продлевать себе молодость другими способами. Быть неотразимой можно и не прибегая к помощи пластических хирургов. “Рамблер” собрал несколько секретов красоты, которые помогут выглядеть привлекательно, даже если вам уже давно далеко за 20.

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Солнцезащитный крем

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Дерматологи в один голос говорят о том, как важно пользоваться средствами, которые защищают от воздействия ультрафиолетовых лучей. Причем делать это нужно ежедневно и даже в пасмурную погоду. Согласно исследованиям, люди, регулярно использующие санскрин, выглядят моложе тех, кто это этого не делает.

Больше смеха

Недаром говорят, что смех продлевает жизнь. Когда человек хохочет, работа многих его органов улучшаются: поступает больше кислорода, ускоряется сердечный ритм, улучшается кровообращение и даже повышается иммунитет. Смех также помогает укрепить мышцы живота и провести естественный “массаж” лица, а еще служит мощнейшим антидепрессантом. Да и люди, которые часто улыбаются, выглядят намного привлекательнее.

Зеленый чай

Врачам давно известно, что кофе обезвоживает организм, а это точно не поможет выглядеть молодо, ведь в первую очередь от обезвоживания страдает именно кожа. Лучше приучить себя каждый день выпивать по чашечке зеленого чая. В нем содержится большое количество антиоксидантов и ферментов, которые помогают в борьбе с морщинами, а также замедляют распад коллагена и эластина.

Крем для рук

Важно следить не только за своим лицом, но и за руками. Кожа на них тонкая и нежная, поэтому сразу выдает признаки старения. Внешние факторы тоже негативно сказываются на состоянии рук, поэтому даже у еще молодых девушек они могут выглядеть значительно старше реального возраста. Поэтому старайтесь использовать увлажняющий крем каждый день. Только в плюс, если он тоже будет обладать солнцезащитными свойствами.

Соль

Именно она задерживает воду в организме, провоцируя появление отеков, что делает лицо более опухшим и визуально прибавляет несколько лишних килограмм. Постарайтесь минимизировать употребление соли, и вы заметите, что стали выглядеть намного моложе.

Здоровый сон