Пряный рождественский кекс: рецепт

Светлана Бахлина Кулинарный блогер, фуд-фотограф, автор книги «Не слипнется!»

Просто представьте: за окном кружатся хлопья снега, вы сидите в уютном украшенном доме, пьете кофе … Но, кажется, чего-то не хватает... Конечно, пряной рождественской выпечки, которая окутает дом ароматом горячих специй! Ингредиенты: