Пряный рождественский кекс: рецепт

В материале «Рамблера» Светлана Бахлина, блогер, кулинарный эксперт и автор книги «Не слипнется!» делится проверенным рецептом новогоднего кекса, который точно оценят все домашние.

Пряный рождественский кекс: рецепт
© Unsplash

Светлана Бахлина
Светлана БахлинаКулинарный блогер, фуд-фотограф, автор книги «Не слипнется!»
Просто представьте: за окном кружатся хлопья снега, вы сидите в уютном украшенном доме, пьете кофе … Но, кажется, чего-то не хватает... Конечно, пряной рождественской выпечки, которая окутает дом ароматом горячих специй! Ингредиенты:
Фото
Светлана Бахлина
Кулинарный блогер, фуд-фотограф, автор книги «Не слипнется!»

Ингредиенты:

  • Мука - 150 г;
  • Морковь - 150 г;
  • Мед - 50 г;
  • Яйца - 2 шт. С1;
  • Коричневый сахар - 60 г;
  • Оливковое (растительное) масло - 60 мл;
  • Грецкие орехи - 50 г;
  • Апельсин - 1 шт.;
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.;
  • Корица - 1 ч. л.;
  • Имбирь молотый - 1/2 ч. л.;
  • Кардамон -1/3 ч. л.;
  • Соль - на кончике ножа.

Три рецепта хрустящего хлеба в духовке

Процесс приготовления:

  1. В емкости для смешивания взбиваем яйца с медом и сахаром. Тут же добавляем цедру 1 апельсина и руками выжимаем сок из этого же апельсина. Добавляем растительное масло. Взбиваем.
  2. Морковь натираем на мелкой терке, орехи рубим ножом и добавляем к тесту, перемешиваем лопаткой.
  3. В отдельной емкости смешиваем муку, специи, разрыхлитель и соль. Добавляем в тесто и тщательно вымешиваем.
  4. Духовку разогреваем до 180 градусов. Форму под кекс смазываем сливочным маслом и вливаем в нее тесто. Выпекаем 40-50 минут.

Приятного аппетита!

Еда
Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости