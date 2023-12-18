Пряный рождественский кекс: рецепт
В материале «Рамблера» Светлана Бахлина, блогер, кулинарный эксперт и автор книги «Не слипнется!» делится проверенным рецептом новогоднего кекса, который точно оценят все домашние.
Просто представьте: за окном кружатся хлопья снега, вы сидите в уютном украшенном доме, пьете кофе … Но, кажется, чего-то не хватает... Конечно, пряной рождественской выпечки, которая окутает дом ароматом горячих специй! Ингредиенты:
Светлана Бахлина
Кулинарный блогер, фуд-фотограф, автор книги «Не слипнется!»
Ингредиенты:
- Мука - 150 г;
- Морковь - 150 г;
- Мед - 50 г;
- Яйца - 2 шт. С1;
- Коричневый сахар - 60 г;
- Оливковое (растительное) масло - 60 мл;
- Грецкие орехи - 50 г;
- Апельсин - 1 шт.;
- Разрыхлитель - 1 ч. л.;
- Корица - 1 ч. л.;
- Имбирь молотый - 1/2 ч. л.;
- Кардамон -1/3 ч. л.;
- Соль - на кончике ножа.
Процесс приготовления:
- В емкости для смешивания взбиваем яйца с медом и сахаром. Тут же добавляем цедру 1 апельсина и руками выжимаем сок из этого же апельсина. Добавляем растительное масло. Взбиваем.
- Морковь натираем на мелкой терке, орехи рубим ножом и добавляем к тесту, перемешиваем лопаткой.
- В отдельной емкости смешиваем муку, специи, разрыхлитель и соль. Добавляем в тесто и тщательно вымешиваем.
- Духовку разогреваем до 180 градусов. Форму под кекс смазываем сливочным маслом и вливаем в нее тесто. Выпекаем 40-50 минут.
Приятного аппетита!