Как приготовить гуся с яблоками в духовке
Гусь с яблоками в духовке идеально подходит для праздничного ужина. Такое блюдо никого не оставит равнодушным, и уж точно никто из гостей не выйдет голодным из-за стола.
Приготовление гуся с яблоками в духовке займет немало времени, но результат точно того стоит. В конце концов, когда, если не в Новый год экспериментировать с такими блюдами?
Подробнее о том, как приготовить гуся с яблоками, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты:
- гусь весом 2-3 кг;
- соль – 3 ч.л;
- черный молотый перец – 3 ч.л;
- кислые яблоки – 3 шт;
- чеснок – 1 головка;
- оливковое масло – 50 мл;
- лимон – 1/2;
- мед – 2 ст.л;
- сушеный базилик или тимьян – по вкусу.
Приготовление:
1. Смешать соль, перец, травы и тщательно натереть смесью тушку гуся внутри и снаружи.
2. Спустя 8 часов пропустить через пресс чеснок, смешать с оливковым маслом и смазать полученной смесью гуся. Оставить гуся еще на полчаса.
3. Вымыть яблоки, удалить из них сердцевину и нарезать на четвертинки. При необходимости можно снять кожуру.
4. Выжать сок лимона, сбрызнуть соком яблоки и начинить ими гуся.
5. При помощи кулинарной нити зашить тушку гуся и обернуть его фольгой.
6. Разогреть духовку до 200 градусов. Выложить гуся на противень и отправить его в духовку на час. По прошествии часа убавить температуру до 180 градусов и готовить еще полтора часа.
7. За 30 минут до готовности достать противень и аккуратно раскрыть фольгу. Смазать гуся выделившимся жиром и медом.
8. Уменьшить температуру духовки до 160 градусов и запекать гуся еще 25-30 минут.
Готово! Приятного аппетита!
Подавать блюдо лучше всего с запеченными овощами: баклажанами, морковью, цветной капустой, брокколи и тыквой. Гусь в духовке – довольно жирное блюдо, поэтому его следует сбалансировать низкокалорийными гарнирами. А вот от таких гарниров, как жареная картошка, в данном случае лучше отказаться.