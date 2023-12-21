Как приготовить гуся с яблоками в духовке

Гусь с яблоками в духовке идеально подходит для праздничного ужина. Такое блюдо никого не оставит равнодушным, и уж точно никто из гостей не выйдет голодным из-за стола.

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Приготовление гуся с яблоками в духовке займет немало времени, но результат точно того стоит. В конце концов, когда, если не в Новый год экспериментировать с такими блюдами?

Подробнее о том, как приготовить гуся с яблоками, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты: гусь весом 2-3 кг;

соль – 3 ч.л;

черный молотый перец – 3 ч.л;

кислые яблоки – 3 шт;

чеснок – 1 головка;

оливковое масло – 50 мл;

лимон – 1/2;

мед – 2 ст.л;

сушеный базилик или тимьян – по вкусу.

Приготовление:

1. Смешать соль, перец, травы и тщательно натереть смесью тушку гуся внутри и снаружи.

2. Спустя 8 часов пропустить через пресс чеснок, смешать с оливковым маслом и смазать полученной смесью гуся. Оставить гуся еще на полчаса.

3. Вымыть яблоки, удалить из них сердцевину и нарезать на четвертинки. При необходимости можно снять кожуру.

4. Выжать сок лимона, сбрызнуть соком яблоки и начинить ими гуся.

5. При помощи кулинарной нити зашить тушку гуся и обернуть его фольгой.

6. Разогреть духовку до 200 градусов. Выложить гуся на противень и отправить его в духовку на час. По прошествии часа убавить температуру до 180 градусов и готовить еще полтора часа.

7. За 30 минут до готовности достать противень и аккуратно раскрыть фольгу. Смазать гуся выделившимся жиром и медом.

8. Уменьшить температуру духовки до 160 градусов и запекать гуся еще 25-30 минут.

Готово! Приятного аппетита!