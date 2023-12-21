Как не переесть в новогоднюю ночь, рассказала нутрициолог

Новогодняя ночь, пожалуй, единственная ночь в году, когда большинство позволяют себе есть всю ночь без зазрения совести. Однако несмотря на то, что такое случается пусть и раз в год, это все равно может негативно сказаться на организме, если полностью потерять чувство меры.

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Нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала в беседе с изданием "Спорт-Экспресс", как избежать переедания во время праздничного застолья.

Специалист посоветовала в первую очередь не голодать в течение всего дня 31 декабря, "оставляя место" в желудке для праздничных блюд. Также она порекомендовала заранее обдумать меню и отказаться от большого количества салатов, заправленных майонезом и бутербродов. По мнению Стасюк лучшим вариантом будет заправить салаты маслом, а в качестве закусок подать канапе или сырные и мясные нарезки.

«Не забывайте об активности. После двух-трех тостов идите танцевать, можно прогуляться», — заключила нутрициолог.

Помимо прочего, эксперт предложила не ставить на стол хлеб, о котором многие гости и не вспомнят, если не увидят перед собой.