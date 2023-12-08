Селедка под шубой может стать низкокалорийной, если убрать оттуда один ингредиент, нутрициолог Ольга Панова рассказала Life.ru.

При этом специалист отмечает, что совсем не обязательно убирать картофель или майонез.

Лучший вариант снижения калорийности салата — уменьшение порции блюда до размера вашей ладони, говорит Панова.

Другой способ — вдвое урезать количество майонеза в салате. По словам нутрициолога, калорийность в данном случае упадет до 123,8 ккал на 100 граммов.

"Попробуйте вместо майонеза заправить нежирной сметаной + горчица + уксус (97,4 ккал) или творог мягкий + горчица (100 ккал). Это, конечно, будет другой вкус, но, может, он понравится вам ещё больше". Ольга Панова Нутрициолог

Вместо того, чтобы заменить в салате ключевые ингредиенты, отмечает Панова, следует сделать рыбу под маринадом — это блюдо богато клетчаткой и витаминами и дарит хорошее настроение.