Как приготовить буженину из свинины в духовке

Буженина – традиционное праздничное блюдо русской кухни, которое многие привыкли готовить на Новый год. И неспроста: это запеченное мясо любят и взрослые, и дети.

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Как правило, буженину готовят из говядины, свинины или из баранины. Однако считается, что именно буженина из свинины получается максимально сочной и нежной.

Подробнее о том, как приготовить это блюдо, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты: свиная шея или другой отруб – 1,5 кг;

вода – 1,5 л;

соль – 1,5 ст.л;

сахар – 0,5 ст.л;

черный перец горошком – 12-14 шт;

душистый перец горошком – 7-8 шт;

кориандр в зернах – 1 ч.л;

лавровый лист – 1 шт;

гвоздика – 1-2 бутона;

растительное масло – 3 ст.л;

черный перец молотый – 1 ч.л;

кориандр молотый – 1/3 ч.л;

чеснок сушеный молотый – 1 ч.л.

Приготовление:

1. Достать кастрюлю и насыпать в нее соль, сахар, горошины перца, лавровый лист, кориандр и гвоздику.

2. Залить водой, довести до кипения и варить еще 3-5 минут. Остудить до комнатной температуры.

3. Тщательно промыть мясо и промокнуть бумажными полотенцами. Положить мясо в миску, залить рассолом и накрыть крышкой. Жидкость должна полностью покрывать свинину.

4. Отправить мясо в холодильник на 10-12 часов или на сутки. Достать за час до приготовления.

5. Смешать масло и молотый перец, добавить молотый кориандр и чеснок. Натереть смесью свинину.

6. Завернуть мясо в пять слоев фольги. Разогреть духовку до 180 градусов и отправить туда свинину на два часа.

7. Далее аккуратно разрезать фольгу и запекать свинину еще 30-40 минут, время от времени поливая выделившимся соком.