Почему не следует есть холодные блюда после горячих и запивать еду газировкой

По словам специалистов, не все продукты стоит покупать заранее, а только те, у которых долгий срок хранения. В магазине нужно сразу проверить срок годности, состав продукта и условия хранения. Кроме того, желательно покупать продукты в разрешенных местах торговли.

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Опасные для здоровья блюда — это салаты из нескольких ингредиентов с заправкой из сметаны или майонеза, кондитерские изделия с кремом и полуфабрикаты из рубленного мяса. Чтобы впоследствии не отравиться испорченным блюдом, нужно готовить салаты, блюда из рубленого мяса и холодец в небольших количествах, тщательно мыть водой и обдавать кипятком зелень, овощи и фрукты, правильно хранить продукты, торты и пирожные держать в холодильнике, а готовые блюда и сырое мясо всегда класть раздельно.

При этом нельзя больше суток хранить заправленные салаты в холодильнике, а скоропортящиеся продукты — при комнатой температуре, а также смешивать свежую еду со вчерашней.

Эксперты напомнили, что 31 декабря важно позавтракать и пообедать, чтобы вечером не садиться за стол голодным. За праздничным столом нужно есть все по очереди - сначала салаты и легкие закуски, потом более сытные блюда и горячее. При этом не стоит пытаться попробовать все блюда.

Кроме того, нежелательно есть холодные блюда после горячих, запивать еду лимонадами и пить много алкоголя. Рекомендуется вместо тортов и пирожных съесть фруктовый салат или желе.

После застолья нельзя сразу же заниматься физическими нагрузками - кататься на коньках, горках. А также не стоит засиживаться за столом до самого утра. А недавно нутрициолог рассказала, как подготовить шикарный новогодний стол, который не нанесет ущерб ни здоровью, ни бюджету.