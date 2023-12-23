«Не больше 200 грамм»: шеф-повар назвал самый тяжелый новогодний салат

«На человека полноценная порция селедки под шубой — 200 граммов. Это, кстати, немного, потому что это тяжелый салат, там тяжелые овощи. Давайте считать: у нас там селедка, морковка, свекла, картошка, немножко лука и яйцо. В общем, шесть ингредиентов. Давайте по 30 граммов каждого, еще майонеза граммов 30 сверху, вот у нас и получается 200 граммов буквально по чуть-чуть. И у нас уже тяжелый, мощный салат», — объяснил эксперт.