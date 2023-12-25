3 простых и быстрых блюда для новогоднего стола

В то время как одни люди посвящают все 31 декабря приготовлению праздничных блюд, другие хотят как можно меньше времени проводить у плиты. Если вы относитесь ко второй категории, присмотритесь к рецептам из нашей подборки –приготовление этих блюд потребует минимум времени, но при этом вы точно не останетесь голодны.

3 простых и быстрых блюда для новогоднего стола
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Подробнее о самых простых и быстрых рецептах для новогоднего стола читайте в материале "Рамблера".

Салат с пекинской капустой и ветчиной

Ингредиенты:

  • красный болгарский перец – 0,5 шт;
  • желтый болгарский перец – 0,5 шт;
  • ветчина – 200 г;
  • пекинская капуста – 300 г;
  • твердый сыр – 100 г;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • майонез – 3-4 ст.л;
  • клюква – 1 ст.л.

Приготовление:

1. Болгарский перец, пекинскую капусту и ветчину нарубить соломкой. Натереть сыр на мелкой терке. Очистить чеснок и измельчить.

2. Овощи, сыр, ветчину и чеснок тщательно перемешать. Заправить салат майонезом и украсить клюквой.

Жюльен на сковороде

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г;
  • шампиньоны – 400 г;
  • растительное масло – 1 ст.л;
  • соль – по вкусу;
  • молотый черный перец – по вкусу;
  • жирная сметана – 300 г;
  • крахмал – 1 ч.л;
  • твердый сыр – 200 г.

1. Нарезать куриное филе небольшими кубиками, а шампиньоны ломтиками.

2. Разогреть масло в большой сковороде. Обжарить курицу на сильном огне 5-6 минут до румяной корочки.

3. Добавить грибы к курице, а после соль и перец. Перемешать и жарить еще 4-5 минут.

4. Перемешать сметану с крахмалом и оставить смесь на 5 минут.

Простой способ сэкономить на новогоднем столе — повар

5. Влить сметану к курице и грибам, перемешать, а затем тушить жюльен под крышкой до загустения 3-4 минуты.

6. Натереть сыр на крупной терке. Посыпать им курицу и тушить жюльен еще 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.

Тарталетки с крабовыми палочками и ананасом

Ингредиенты:

  • ананасы консервированные – 70 г;
  • твердый сыр – 70 г;
  • крабовые палочки – 10 шт;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • майонез – 2 ст.л;
  • соль – по вкусу;
  • тарталетки – 10 шт.

Приготовление:

1. Нарезать ананас, сыр и крабовые палочки на мелкие кусочки одного размера. Чеснок пропустить через пресс.

2. Смешать все ингредиенты с майонезом и солью.

3. Наполнить получившейся смесью тарталетки.

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