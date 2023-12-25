3 простых и быстрых блюда для новогоднего стола
В то время как одни люди посвящают все 31 декабря приготовлению праздничных блюд, другие хотят как можно меньше времени проводить у плиты. Если вы относитесь ко второй категории, присмотритесь к рецептам из нашей подборки –приготовление этих блюд потребует минимум времени, но при этом вы точно не останетесь голодны.
Подробнее о самых простых и быстрых рецептах для новогоднего стола читайте в материале "Рамблера".
Салат с пекинской капустой и ветчиной
Ингредиенты:
- красный болгарский перец – 0,5 шт;
- желтый болгарский перец – 0,5 шт;
- ветчина – 200 г;
- пекинская капуста – 300 г;
- твердый сыр – 100 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- майонез – 3-4 ст.л;
- клюква – 1 ст.л.
Приготовление:
1. Болгарский перец, пекинскую капусту и ветчину нарубить соломкой. Натереть сыр на мелкой терке. Очистить чеснок и измельчить.
2. Овощи, сыр, ветчину и чеснок тщательно перемешать. Заправить салат майонезом и украсить клюквой.
Жюльен на сковороде
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г;
- шампиньоны – 400 г;
- растительное масло – 1 ст.л;
- соль – по вкусу;
- молотый черный перец – по вкусу;
- жирная сметана – 300 г;
- крахмал – 1 ч.л;
- твердый сыр – 200 г.
1. Нарезать куриное филе небольшими кубиками, а шампиньоны ломтиками.
2. Разогреть масло в большой сковороде. Обжарить курицу на сильном огне 5-6 минут до румяной корочки.
3. Добавить грибы к курице, а после соль и перец. Перемешать и жарить еще 4-5 минут.
4. Перемешать сметану с крахмалом и оставить смесь на 5 минут.
5. Влить сметану к курице и грибам, перемешать, а затем тушить жюльен под крышкой до загустения 3-4 минуты.
6. Натереть сыр на крупной терке. Посыпать им курицу и тушить жюльен еще 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.
Тарталетки с крабовыми палочками и ананасом
Ингредиенты:
- ананасы консервированные – 70 г;
- твердый сыр – 70 г;
- крабовые палочки – 10 шт;
- чеснок – 1 зубчик;
- майонез – 2 ст.л;
- соль – по вкусу;
- тарталетки – 10 шт.
Приготовление:
1. Нарезать ананас, сыр и крабовые палочки на мелкие кусочки одного размера. Чеснок пропустить через пресс.
2. Смешать все ингредиенты с майонезом и солью.
3. Наполнить получившейся смесью тарталетки.