3 простых и быстрых блюда для новогоднего стола

В то время как одни люди посвящают все 31 декабря приготовлению праздничных блюд, другие хотят как можно меньше времени проводить у плиты. Если вы относитесь ко второй категории, присмотритесь к рецептам из нашей подборки –приготовление этих блюд потребует минимум времени, но при этом вы точно не останетесь голодны.

© ru.123rf.com

Подробнее о самых простых и быстрых рецептах для новогоднего стола читайте в материале "Рамблера".

Салат с пекинской капустой и ветчиной

Ингредиенты: красный болгарский перец – 0,5 шт;

желтый болгарский перец – 0,5 шт;

ветчина – 200 г;

пекинская капуста – 300 г;

твердый сыр – 100 г;

чеснок – 1 зубчик;

майонез – 3-4 ст.л;

клюква – 1 ст.л.

Приготовление:

1. Болгарский перец, пекинскую капусту и ветчину нарубить соломкой. Натереть сыр на мелкой терке. Очистить чеснок и измельчить.

2. Овощи, сыр, ветчину и чеснок тщательно перемешать. Заправить салат майонезом и украсить клюквой.

Жюльен на сковороде

Ингредиенты: куриное филе – 500 г;

шампиньоны – 400 г;

растительное масло – 1 ст.л;

соль – по вкусу;

молотый черный перец – по вкусу;

жирная сметана – 300 г;

крахмал – 1 ч.л;

твердый сыр – 200 г.

1. Нарезать куриное филе небольшими кубиками, а шампиньоны ломтиками.

2. Разогреть масло в большой сковороде. Обжарить курицу на сильном огне 5-6 минут до румяной корочки.

3. Добавить грибы к курице, а после соль и перец. Перемешать и жарить еще 4-5 минут.

4. Перемешать сметану с крахмалом и оставить смесь на 5 минут.

5. Влить сметану к курице и грибам, перемешать, а затем тушить жюльен под крышкой до загустения 3-4 минуты.

6. Натереть сыр на крупной терке. Посыпать им курицу и тушить жюльен еще 2-3 минуты, пока сыр не расплавится.

Тарталетки с крабовыми палочками и ананасом

Ингредиенты: ананасы консервированные – 70 г;

твердый сыр – 70 г;

крабовые палочки – 10 шт;

чеснок – 1 зубчик;

майонез – 2 ст.л;

соль – по вкусу;

тарталетки – 10 шт.

Приготовление:

1. Нарезать ананас, сыр и крабовые палочки на мелкие кусочки одного размера. Чеснок пропустить через пресс.

2. Смешать все ингредиенты с майонезом и солью.