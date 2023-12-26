Три простых рецепта кекса в кружке
Кекс в кружке — идеальный десерт, когда у вас нет времени на готовку, а в холодильнике — минимум ингредиентов.
Вместо того чтобы готовить целый торт, вы можете сделать всего 1 порцию в кратчайшие сроки. А тесто для кекса может храниться в маленькой кружке в холодильнике до 3 дней, так что вы можете наслаждаться этой порцией в любое время!
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Три рецепта кекса в кружке — в материале «Рамблера».
Шоколадный кекс с нутеллой
Ингредиенты:
- мука — 4 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- какао-порошок — 2 ст. л.;
- разрыхлитель — ½ ч. л.;
- молоко — 3 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.;
- нутелла — 1 ст. л., плюс еще для начинки;
- сахарная пудра — для начинки, по желанию.
Способ приготовления:
- В кружке смешайте все ингредиенты (кроме нутеллы) до однородности.
- После смешивания выложите ложкой нутеллу поверх теста.
- Готовьте в микроволновой печи на высокой мощности от 90 секунд до 2 минут, следя за тем, чтобы тесто не перелилось через край (в зависимости от размера кружки).
- Дайте остыть в течение минуты перед употреблением. Сверху намазать нутеллой и посыпать сахарной пудрой (по желанию).
Кекс “Красный бархат”
Ингредиенты:
- яйцо — 1 штука;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- красный пищевой краситель — 1 ч. л.;
- обезжиренные сливки — 3 ст. л.;
- ванилин — 1 ½ ч. л.;
- сахар — ¼ стакана;
- какао-порошок — 2 ст. л.;
- мука — ¼ стакана;
- разрыхлитель — ч. л.;
- щепотка соли;
- уксус — ¼ ч. л.;
- топпинг: карамельный соус, сахарная пудра, орехи пекан.
Способ приготовления:
- В одной кружке взбейте яйцо, масло, пищевой краситель, сливки и ванилин. Добавьте сахар, какао-порошок, муку, разрыхлитель, соль и уксус и взбейте до однородности.
- Переложите половину теста во вторую кружку. Готовьте тесто в микроволновой печи по одной кружке в течение 60-90 секунд, пока оно не станет пышным, но твердым. Повторите со второй кружкой.
- Сверху полейте карамельным соусом и посыпьте сахарной пудрой и орехами пекан.
Кекс с корицей
Ингредиенты:
- сахар-песок — 1 ст. л.;
- мука высшего сорта — 2 1/2 ст. л.;
- соль — 1/8 ч. л.;
- разрыхлитель — 1/4 ч. л.;
- растительное масло или простой обезжиренный греческий йогурт — 1 ст. л.;
- нежирное молоко или миндальное молоко — 1 ст. л.;
- щепотка ванилина;
- коричневый сахар — 1/2 ст. л.;
- молотая корица — 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
- Нанесите на кружку антипригарный спрей. Добавьте сахар, муку, соль, пекарский порошок, масло, молоко и ванилин и перемешайте до однородности. Посыпьте сверху коричневым сахаром и корицей.
- Готовьте в микроволновой печи 45 секунд (если мощность вашей печи меньше 1100 ватт, возможно, вам придется готовить дольше, делайте это с интервалом в 15 секунд).
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