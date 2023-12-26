Три простых рецепта кекса в кружке

Кекс в кружке — идеальный десерт, когда у вас нет времени на готовку, а в холодильнике — минимум ингредиентов.

Три простых рецепта кекса в кружке
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Вместо того чтобы готовить целый торт, вы можете сделать всего 1 порцию в кратчайшие сроки. А тесто для кекса может храниться в маленькой кружке в холодильнике до 3 дней, так что вы можете наслаждаться этой порцией в любое время!

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Три рецепта кекса в кружке — в материале «Рамблера».

Шоколадный кекс с нутеллой

Ингредиенты:

  • мука — 4 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • какао-порошок — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.;
  • молоко — 3 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.;
  • нутелла — 1 ст. л., плюс еще для начинки;
  • сахарная пудра — для начинки, по желанию.

Способ приготовления:

  1. В кружке смешайте все ингредиенты (кроме нутеллы) до однородности.
  2. После смешивания выложите ложкой нутеллу поверх теста.
  3. Готовьте в микроволновой печи на высокой мощности от 90 секунд до 2 минут, следя за тем, чтобы тесто не перелилось через край (в зависимости от размера кружки).
  4. Дайте остыть в течение минуты перед употреблением. Сверху намазать нутеллой и посыпать сахарной пудрой (по желанию).

Рецепт за 5 минут: шоколадный кекс

Кекс “Красный бархат”

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 штука;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • красный пищевой краситель — 1 ч. л.;
  • обезжиренные сливки — 3 ст. л.;
  • ванилин — 1 ½ ч. л.;
  • сахар — ¼ стакана;
  • какао-порошок — 2 ст. л.;
  • мука — ¼ стакана;
  • разрыхлитель — ч. л.;
  • щепотка соли;
  • уксус — ¼ ч. л.;
  • топпинг: карамельный соус, сахарная пудра, орехи пекан.

Способ приготовления:

  1. В одной кружке взбейте яйцо, масло, пищевой краситель, сливки и ванилин. Добавьте сахар, какао-порошок, муку, разрыхлитель, соль и уксус и взбейте до однородности.
  2. Переложите половину теста во вторую кружку. Готовьте тесто в микроволновой печи по одной кружке в течение 60-90 секунд, пока оно не станет пышным, но твердым. Повторите со второй кружкой.
  3. Сверху полейте карамельным соусом и посыпьте сахарной пудрой и орехами пекан.

Кекс с корицей

Ингредиенты:

  • сахар-песок — 1 ст. л.;
  • мука высшего сорта — 2 1/2 ст. л.;
  • соль — 1/8 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1/4 ч. л.;
  • растительное масло или простой обезжиренный греческий йогурт — 1 ст. л.;
  • нежирное молоко или миндальное молоко — 1 ст. л.;
  • щепотка ванилина;
  • коричневый сахар — 1/2 ст. л.;
  • молотая корица — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Нанесите на кружку антипригарный спрей. Добавьте сахар, муку, соль, пекарский порошок, масло, молоко и ванилин и перемешайте до однородности. Посыпьте сверху коричневым сахаром и корицей.
  2. Готовьте в микроволновой печи 45 секунд (если мощность вашей печи меньше 1100 ватт, возможно, вам придется готовить дольше, делайте это с интервалом в 15 секунд).
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