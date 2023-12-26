Три простых рецепта кекса в кружке

Кекс в кружке — идеальный десерт, когда у вас нет времени на готовку, а в холодильнике — минимум ингредиентов.

Вместо того чтобы готовить целый торт, вы можете сделать всего 1 порцию в кратчайшие сроки. А тесто для кекса может храниться в маленькой кружке в холодильнике до 3 дней, так что вы можете наслаждаться этой порцией в любое время!