Как приготовить рулет из свинины в духовке

Рулет из свинины в духовке – идеальный вариант горячего блюда для новогоднего стола. Такое блюдо точно никого не оставит голодным и наверняка позволит вам блеснуть кулинарным мастерством.

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Подробнее о том, как приготовить свиной рулет, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Для рулета: репчатый лук – 1 шт;

свиная корейка – 1,5-1,7 кг;

филе куриной грудки – 2 шт;

растительное масло – 5 ст.л;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

кисло-сладкие яблоки – 3 шт;

грецкие орехи – 80 г;

клюква – 2 ст.л.

Для соуса: апельсин – 1 шт;

коричневый сахар – 1-2 ст.л;

соевый соус – 1 ст.л;

рисовый уксус – 2 ст.л;

сушеный молотый имбирь – 1/2 ч.л;

сушеный молотый чеснок – 1/2 ч.л.

Приготовление:

1. Нарезать курицу и лук небольшими кусочками. Разогреть две ложки масла на сковороде и слегка обжарить ингредиенты. Добавить соль, перец и остудить.

2. Нарезать тонкими ломтиками яблоки, орехи измельчить при помощи ножа. Перемешать все с курицей и луком.

3. Сделать на свинине глубокий продольный разрез, чтобы кусок раскрылся. Удалить жир, если его много.

4. Отбить мясо с обеих сторон, посолить и поперчить. Выложить на свинину начинку и скрутить рулет.

5. Взять кулинарную нить и обвязать ей заготовку, чтобы она держала форму.

6. Оставшееся масло разогреть на сильном огне. Слегка подрумянить рулет со всех сторон и завернуть его в фольгу.

7. Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить рулет в форму и отправить в духовку примерно на час.

8. Половину апельсина нарезать кусочками и измельчить в блендере. Из оставшейся части фрукта выжать сок.

9. Смешать сок и апельсин с сахаром, соевым соусом, уксусом, чесноком и имбирем.

10. Поставить соус на небольшой огонь. Помешивать его, пока сахар не растворится.

11. Когда соус начнет густеть, снять его с огня.

12. Готовый рулет из свинины полить соусом.