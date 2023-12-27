Как приготовить рулет из свинины в духовке
Рулет из свинины в духовке – идеальный вариант горячего блюда для новогоднего стола. Такое блюдо точно никого не оставит голодным и наверняка позволит вам блеснуть кулинарным мастерством.
Подробнее о том, как приготовить свиной рулет, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты
Для рулета:
- репчатый лук – 1 шт;
- свиная корейка – 1,5-1,7 кг;
- филе куриной грудки – 2 шт;
- растительное масло – 5 ст.л;
- соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу;
- кисло-сладкие яблоки – 3 шт;
- грецкие орехи – 80 г;
- клюква – 2 ст.л.
Для соуса:
- апельсин – 1 шт;
- коричневый сахар – 1-2 ст.л;
- соевый соус – 1 ст.л;
- рисовый уксус – 2 ст.л;
- сушеный молотый имбирь – 1/2 ч.л;
- сушеный молотый чеснок – 1/2 ч.л.
Приготовление:
1. Нарезать курицу и лук небольшими кусочками. Разогреть две ложки масла на сковороде и слегка обжарить ингредиенты. Добавить соль, перец и остудить.
2. Нарезать тонкими ломтиками яблоки, орехи измельчить при помощи ножа. Перемешать все с курицей и луком.
3. Сделать на свинине глубокий продольный разрез, чтобы кусок раскрылся. Удалить жир, если его много.
4. Отбить мясо с обеих сторон, посолить и поперчить. Выложить на свинину начинку и скрутить рулет.
5. Взять кулинарную нить и обвязать ей заготовку, чтобы она держала форму.
6. Оставшееся масло разогреть на сильном огне. Слегка подрумянить рулет со всех сторон и завернуть его в фольгу.
7. Разогреть духовку до 180 градусов. Выложить рулет в форму и отправить в духовку примерно на час.
8. Половину апельсина нарезать кусочками и измельчить в блендере. Из оставшейся части фрукта выжать сок.
9. Смешать сок и апельсин с сахаром, соевым соусом, уксусом, чесноком и имбирем.
10. Поставить соус на небольшой огонь. Помешивать его, пока сахар не растворится.
11. Когда соус начнет густеть, снять его с огня.
12. Готовый рулет из свинины полить соусом.
Приятного аппетита!