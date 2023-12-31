В Роспотребнадзоре раскрыли секрет вкусных блюд из курицы

Куриное мясо доходит до готовности очень быстро – в среднем для приготовления любой части курицы требуется 25 минут.

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Секрет вкусного бульона из курицы прост: мясо нужно класть в холодную воду, а солить в самом конце. При варке филе или грудки для салата важно сохранить весь вкус в мясе, птицу кладут в кипящую воду и варят вместе с луком, солью и специями.

Замороженное филе перед варкой нужно положить в холодную воду и дать ему растаять, а после этого варить до готовности 30 минут. Однако, такое мясо может потерять часть вкуса.

Пожарить кусочки курицы можно быстрее – всего за 15 минут, для этого достаточно сделать их более мелкими или тонкими.

Для того, чтобы пожарить куриное филе так, чтобы оно было сочным, мягким и с ароматной корочкой, нужно промыть мясо под проточной водой, обсушить бумажным полотенцем, разрезать филе вдоль на две части и замариновать в соевом соусе с добавлением перца и специй по вкусу. Спустя полчаса выложить кусочки на предварительно разогретую сковородку и обжарить с каждой стороны по 5 минут, а после убавить огонь до минимума и жарить еще 10 минут.