Эксперты дали советы по выбору рыбы для салата «cеледка под шубой»

Чтобы сделать салат вкусным и избежать отравления, нужно знать, как правильно выбирать селедку. Также важно знать, на что обратить внимание при покупке и сколько времени можно хранить рыбу в холодильнике после вскрытия упаковки, передает 56orb.ru.

На новогодний стол многие готовят салат "Селедка под шубой". Основной ингредиент - селедка. Важно правильно выбрать и купить качественный продукт. На что обратить внимание при покупке?

Можно использовать как уже нарезанную селедку, так и целую. Эксперты предпочитают второй вариант по нескольким причинам.

«Для удобства часто выбирают кусочки сельди, консервы или пресервы. Однако лучший вариант - целая соленая рыба. В ней содержится больше питательных веществ. Также целая рыба гарантирует, что она будет свежей», — говорит эксперт Любовь Абрамова.

Чтобы не ошибиться при выборе целой селедки, нужно обратить внимание на несколько моментов. Покупайте рыбу в проверенном магазине или на рынке с сопроводительными документами.

Изучите состав упаковки. Он должен содержать только натуральные ингредиенты: рыбу, соль и специи. У свежей селедки толстая спинка, упругая и ровная тушка, темно-красные жабры.

Плохую рыбу легко увидеть: грязная, поврежденная упаковка и неприятный запах. На чешуе могут быть белый налет или желтые пятна. Рыба будет липкой или излишне скользкой.

Если хвост деформирован, рыба может быть пересоленной. Для салата лучше всего подходит жирная рыба, выбирайте самца - у него выгнутая спинка и плотное брюшко.

При покупке пресервов из сельди в масле обратите внимание на цвет рыбы. Пожелтевшая рыба начала окисляться и ее лучше не покупать.

После вскрытия упаковки селедку можно хранить в холодильнике не более суток. Если покупаете рыбу в фабричной упаковке, обратите внимание на дату изготовления - она должна быть свежей.