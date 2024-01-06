Что съесть, если ничего уже в рот не лезет, рассказали шеф-повара

Как разнообразить свои обеды и ужины после того, как уже ничего не хочется и ничего в рот не лезет? Этот актуальный вопрос первой новогодней недели "РГ" помогают решить модные рестораторы. Их собрал проект о связи поколений "Серебряный вечер", чтобы поговорить на тему "Еда не культ, а часть культуры".

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Совет №1: важный ингриедиент

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От Гаяне Бреиовой - ресторатора, бренд-шефа, телеведущей и автора кулинарных книг. Он прост, как все гениальное. Яичница в пост-новогоднее утро станет необыкновенной, если ее готовить на топленом масле.

«Вы сразу почувствуете разницу. Берите на заметку! Использование этого продукта касается, конечно, не только яичницы», — говорит Гаяне.

Совет №2: чем заменить классический оливье

От Константина Жбакова - шеф-повара, одного из самых известных экспертов по мясу в России. К Старому новому году он предложил обновить поднадоевший салат "Оливье".

«У меня он с отварным мясом, — советует Константин, — можно с мясом индейки — очень нежный получается вкус. Я люблю с маринованными огурчиками, которые мелко режу. И еще - попробуйте в оливье положить не консервированный горошек, а зеленый горошек свежезамороженный. Очень вкусно получается».

Совет №3: как снижить калорийность блюд

Чтобы снизить калорийность блюд, которые вы ставите на стол, например, селедки "под шубой" (а впереди у нас как минимум Рождество и Старый новый год), нужно сделать так: потоньше слой слои яиц и картофеля, а на рыбе, моркови и свекле не экономить. И главное: "майонез" можно приготовить из сметаны и горчицы.

Совет №4: гранатовый чизкейк

Десерты профессионалы советуют есть только полезные, без заменителей и добавок.

«Традиционно считается, что десерты не могут быть полезными, но это не так, — утверждает Гаяне Бреиова. — Этот чизкейк нельзя назвать диетическим, ведь миндаль, кешью, мед — продукты довольно калорийные, но он один из самых полезных десертов, которые я знаю».

И если верить ресторатору, в этом пирожном отсутствует сахар, мука, разрыхлители, сливочное масло, сливки, жирный крем, в общем, все те ингредиенты, которые обычно есть в покупных сладостях.

«Готовится он только из натуральных ингредиентов и очень быстро, намного проще большинства сложных тортов и пирожных», — заключила эксперт.

Вот ее рецепт.

Для коржа: 400 г миндаля, 60 г сырых какао-бобов, 200 г фиников, 1 стручок, ванили, 2 г соли, 100 мл воды.

Для крема: 300 г кешью, 1 ст. л. сока лимона, 1 щепотка молотой ванили, 70 г меда, 2 ст. л. оливкового масла, 250 г зерен граната, 100 мл гранатового сока, 20 г агар-агара, зерна граната и мята для украшения.