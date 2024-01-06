Как правильно выбрать торт, рассказала кондитер

Самое любимое праздничное лакомство — торты — подорожало на 20 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, чем обусловлен резкий скачок цен и как правильно выбирать такой товар.

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По словам экономиста Александра Цапликова, подорожание связано в первую очередь с увеличением стоимости ингредиентов для изготовления кондитерских изделий, в том числе тортов.

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Помимо различных подсластителей и украшений цена резко выросла и на такие продукты, как молоко, сливки, масло — в среднем на 15–20 процентов.

«Если переходить на более дешевые аналоги, то качество и вкус тортов сильно изменится, поэтому профессиональное сообщество пока протестует. Не исключено, что в конце следующего месяца из-за высокого спроса перед Новым годом кондитеры снова поднимут цены», — отметил эксперт.

В целом похожая ситуация складывается и со сладостями фабричного производства — печеньем, сладкими подарками для детей, конфетами, круассанами и так далее.

«Выбирать продукцию такого рода следует внимательно: тщательно изучайте срок годности, оценивайте внешний вид товара, когда это возможно. Довольно часто люди покупают сладости перед праздниками, заранее, не подозревая, что часть из них не может храниться долго даже в морозилке — так теряется вкус», — отмечает кондитер Олеся Горелова.

Эксперт говорит, что сейчас можно приобрести различные конфеты, печенье в закрытой упаковке, шоколад и тому подобное.

«Но я настоятельно не рекомендую брать заранее торты ручной работы, пирожные, пирожки. Даже если убрать все в морозилку, вкус продукта все равно потеряется, а его внешний вид при разморозке может пострадать», — добавляет Горелова.

Лучше всего, конечно, довериться в этом плане специализированным магазинам — там все изделия более качественные, чем на прилавках супермаркетов, да и выбор больше.

«Обязательно обращайте внимание на внешний вид продукции, а при возможности — попросите ее продегустировать. Внимательно изучите состав: чем меньше красителей и ароматизаторов, тем лучше. Они имеют право быть, но только не такие, как формиат кальция (Е238), формальдегид (Е240), тиабендазол (Е233). Они очень опасны для здоровья человека», — зак лючает Олеся Горелова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог:

«Я не рекомендую налегать на сладкое в новогоднюю ночь, а в идеале — устроить чаепитие на следующий день. Нашему желудку очень тяжело переваривать смесь жиров и углеводов, особенно учитывая то, что помимо сладостей на столе обязательно будет алкоголь, салаты и калорийные блюда. ЦИФРА 1 тысяча рублей — в такую сумму в среднем обойдется москвичу торт весом 500–600 граммов у кондитеров».