Полезный ужин за 15 минут: рецепт рыбы с рисом на сковороде от Джейми Оливера
Какое оно – идеальное блюдо на ужин? В первую очередь, не требует много времени для приготовления – пробуждать кулинарные способности на ночь глядя, в особенности после тяжелого рабочего дня, скорее всего, немногим захочется. Во-вторых, оно должно быть легким, но в меру сытным – от лишних калорий перед сном лучше отказаться, но и с урчащими звуками в животе засыпать не стоит.
Благо, на сегодняшний день существует огромное количество рецептов, которые поджидают нас в сети: стоит только открыть поисковик и потратить пару минут времени. Особенной популярностью пользуются рекомендации именитых шеф-поваров, которые не могут не поделиться способами приготовления любимых проверенных блюд.
Рецепт полезного и питательного ужина, в состав которого входят рис и рыба, от популярного английского повара Джейми Оливера, – в материале "Рамблера".
Особенно актуально для тех, кто устал от майонезных салатов и тяжелых новогодних закусок. Самое время вернуться не только к привычном распорядку дня и темпу жизни, но и к правильному питанию!
Ингредиентов немного. Для вкуснейшего ужина потребуются следующие продукты:
- 500 г филе белой рыбы без кожи и костей;
- 300 г белого риса басмати или коричневого риса;
- 350 г спелых помидор черри;
- 15 г свежего базилика;
- 6 чайных ложек густого соуса из оливок;
- 1 ст л оливкового масла;
- 1 ст л красного винного уксуса;
- оливковое масло первого отжима;
- соль, черный перец и другие специи по вкусу.
Процесс приготовления простой. Нужно выполнить следующие действия:
- Смешать в неглубокой сковороде рис с двумя чайными ложками соуса из оливок. Залить смесь 600 мл воды. Включить плиту на максимум, дождаться, когда вода закипит (после этого убавить огонь до среднего).
- Пока есть пара свободных минут, нужно разрезать помидоры черри пополам и положить их в пиалу. К ним добавить одну столовую ложку оливкового масла и красного винного уксуса. Приправить солью, черным перцем, другими любимыми специями (главное – не переборщить) и добавить большую часть предварительно разрезанных листьев базилика.
- Разрезать рыбу на четыре части и выложить их на сковороде, аккуратно погружая в рис. Добавить помидоры, снова закрыть крышку и варить все в течение 10 минут до полной готовности риса. После этого нужно снять крышку и подержать блюдо на огне еще пару минут.
- Выложить оставшуюся порцию соуса из оливок на рыбу, украсить блюдо оставшимися листьями базилика и полить его небольшим количеством оливкового масла первого отжима.
- Вуаля. Вкусный, полезный и сытный ужин готов. Приятного аппетита!