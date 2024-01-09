Ужин за 15 минут: рецепт рыбы с рисом на сковороде от Джейми Оливера

Какое оно – идеальное блюдо на ужин? В первую очередь, не требует много времени для приготовления – пробуждать кулинарные способности на ночь глядя, в особенности после тяжелого рабочего дня, скорее всего, немногим захочется. Во-вторых, оно должно быть легким, но в меру сытным – от лишних калорий перед сном лучше отказаться, но и с урчащими звуками в животе засыпать не стоит.

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Благо, на сегодняшний день существует огромное количество рецептов, которые поджидают нас в сети: стоит только открыть поисковик и потратить пару минут времени. Особенной популярностью пользуются рекомендации именитых шеф-поваров, которые не могут не поделиться способами приготовления любимых проверенных блюд.

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Рецепт полезного и питательного ужина, в состав которого входят рис и рыба, от популярного английского повара Джейми Оливера, – в материале "Рамблера".

Особенно актуально для тех, кто устал от майонезных салатов и тяжелых новогодних закусок. Самое время вернуться не только к привычном распорядку дня и темпу жизни, но и к правильному питанию!

Ингредиентов немного. Для вкуснейшего ужина потребуются следующие продукты:

500 г филе белой рыбы без кожи и костей;

300 г белого риса басмати или коричневого риса;

350 г спелых помидор черри;

15 г свежего базилика;

6 чайных ложек густого соуса из оливок;

1 ст л оливкового масла;

1 ст л красного винного уксуса;

оливковое масло первого отжима;

соль, черный перец и другие специи по вкусу.

Процесс приготовления простой. Нужно выполнить следующие действия: