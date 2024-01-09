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Полезный ужин за 15 минут: рецепт рыбы с рисом на сковороде от Джейми Оливера

Какое оно – идеальное блюдо на ужин? В первую очередь, не требует много времени для приготовления – пробуждать кулинарные способности на ночь глядя, в особенности после тяжелого рабочего дня, скорее всего, немногим захочется. Во-вторых, оно должно быть легким, но в меру сытным – от лишних калорий перед сном лучше отказаться, но и с урчащими звуками в животе засыпать не стоит.

Ужин за 15 минут: рецепт рыбы с рисом на сковороде от Джейми Оливера
© Unsplash

Благо, на сегодняшний день существует огромное количество рецептов, которые поджидают нас в сети: стоит только открыть поисковик и потратить пару минут времени. Особенной популярностью пользуются рекомендации именитых шеф-поваров, которые не могут не поделиться способами приготовления любимых проверенных блюд.

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Рецепт полезного и питательного ужина, в состав которого входят рис и рыба, от популярного английского повара Джейми Оливера, – в материале "Рамблера".

Особенно актуально для тех, кто устал от майонезных салатов и тяжелых новогодних закусок. Самое время вернуться не только к привычном распорядку дня и темпу жизни, но и к правильному питанию!

Ингредиентов немного. Для вкуснейшего ужина потребуются следующие продукты:

  • 500 г филе белой рыбы без кожи и костей;
  • 300 г белого риса басмати или коричневого риса;
  • 350 г спелых помидор черри;
  • 15 г свежего базилика;
  • 6 чайных ложек густого соуса из оливок;
  • 1 ст л оливкового масла;
  • 1 ст л красного винного уксуса;
  • оливковое масло первого отжима;
  • соль, черный перец и другие специи по вкусу.

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Процесс приготовления простой. Нужно выполнить следующие действия:

  1. Смешать в неглубокой сковороде рис с двумя чайными ложками соуса из оливок. Залить смесь 600 мл воды. Включить плиту на максимум, дождаться, когда вода закипит (после этого убавить огонь до среднего).
  2. Пока есть пара свободных минут, нужно разрезать помидоры черри пополам и положить их в пиалу. К ним добавить одну столовую ложку оливкового масла и красного винного уксуса. Приправить солью, черным перцем, другими любимыми специями (главное – не переборщить) и добавить большую часть предварительно разрезанных листьев базилика.
  3. Разрезать рыбу на четыре части и выложить их на сковороде, аккуратно погружая в рис. Добавить помидоры, снова закрыть крышку и варить все в течение 10 минут до полной готовности риса. После этого нужно снять крышку и подержать блюдо на огне еще пару минут.
  4. Выложить оставшуюся порцию соуса из оливок на рыбу, украсить блюдо оставшимися листьями базилика и полить его небольшим количеством оливкового масла первого отжима.
  5. Вуаля. Вкусный, полезный и сытный ужин готов. Приятного аппетита!
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