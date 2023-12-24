Рецепт жареного картофеля от шеф-повара Джейми Оливера

"Каким бы простым ни был жареный картофель, есть несколько крошечных, но важных деталей, которые я собирал на протяжении всей моей кулинарной карьеры и которые в сочетании друг с другом дают вам этот идеальный рецепт, который, я считаю, создает идеальный жареный картофель", – таким мнением делится известный шеф-повар, ресторатор и телеведущий Джеймс Оливер.