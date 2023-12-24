Идеально хрустящий: рецепт жареного картофеля от шеф-повара Джейми Оливера
Жареный картофель – вкуснейший универсальный гарнир, который дополняет чуть ли не любое блюдо. Он в том числе придется к месту на новогоднем столе.
Но как приготовить его таким образом, чтобы гости остались в восторге? Подробности – а материале "Рамблера".
"Каким бы простым ни был жареный картофель, есть несколько крошечных, но важных деталей, которые я собирал на протяжении всей моей кулинарной карьеры и которые в сочетании друг с другом дают вам этот идеальный рецепт, который, я считаю, создает идеальный жареный картофель", – таким мнением делится известный шеф-повар, ресторатор и телеведущий Джеймс Оливер.
Чтобы не быть баснословным, он поделился своим фирменным рецептом.
Ингредиенты:
- 2,5 кг картофеля среднего размера;
- 4 ст. л. сливочного масла;
- 2 ст. л. оливковое масло;
- 1 луковица чеснока;
- 0,5 пучка свежего шалфея (около 15 г).
Приготовление:
Подготовительные действия:
- Очистите картофель, который в идеале должен быть примерно одного размера. Подержите его кастрюле с кипящей подсоленной водой в течение 15 минут.
- Затем выложите их на дуршлаг и дайте высохнуть в течение пары минут. Осторожно встряхните дуршлаг, чтобы сделать края шероховатыми и заложить "фундамент" для хрустящей корочки.
- В большую форму для запекания выложите сливочное масло. Разложите картофель, приправьте его солью и черным перцем. Перемешайте все вместе.
- Равномерно разложите картофель, оставляя между дольками немного свободного пространства.
- Накройте крышкой и оставьте на ночь в холодильнике.
Основной этап:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Раздавите чеснок и разложите его на противне. Он придаст особый притягательный аромат картофелю.
- Поставьте их в духовку примерно на час либо дождитесь, пока дольки картофеля не станут золотистыми и хрустящими.
- Достаньте картофель из духовки и воспользуйтесь "приемом, который меняет правила игры" от именитого шеф-повара Джейми Оливера: аккуратно раздавите каждую картофелину наполовину толкушкой, чтобы пространства между ними не стало.
- Теперь нужно собрать листья шалфея и смешать их с небольшим количеством оливкового масла, которое усилит аромат и сделает картофель восхитительно хрустящим.
- Покройте получившейся смесью картофель и запекайте его еще примерно в течение 20–25 минут.
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