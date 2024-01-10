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Как приготовить вкуснейшие куриные крылья за 30 минут

В современном мире времени на кулинарные изыски трижды в день есть далеко не у всех. На самом деле нам часто хочется попроще и побыстрее, но еще и, чтобы вкусно.

Как приготовить вкуснейшие куриные крылья за 30 минут
© Unsplash

"Рамблер" расскажет, как приготовить вкуснейшие куриные крылья по рецепту блогера-кулинара Дмитрия Змиевского.

Ингредиенты:

Куриные крылья - 1кг

Сахар - 1ст.л

Соль - 1/2ч.л.

Соевый соус - 50мл

Корица - 1/2ч.л

Имбирь - 1/2ч.л

Пиво - 150мл

Растительное масло - 10мл

Кунжут и зеленый лук для украшения

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарить сахар с солью до карамельного цвета, добавить корицу, имбирь, соевый соус, пиво и интенсивно мешать до однородной массы.

2. Нарезать крылья на 3 части, переложить в сковородку и тушить под крышкой 15 минут на огне выше среднего.

3. Открыть крышку и жарить еще около 10 минут, пока соус выпарится и загустеет.

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4. Посыпать кунжутом, зеленым луком. И все готово!

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