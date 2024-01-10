Как приготовить вкуснейшие куриные крылья за 30 минут
В современном мире времени на кулинарные изыски трижды в день есть далеко не у всех. На самом деле нам часто хочется попроще и побыстрее, но еще и, чтобы вкусно.
"Рамблер" расскажет, как приготовить вкуснейшие куриные крылья по рецепту блогера-кулинара Дмитрия Змиевского.
Ингредиенты:
Куриные крылья - 1кг
Сахар - 1ст.л
Соль - 1/2ч.л.
Соевый соус - 50мл
Корица - 1/2ч.л
Имбирь - 1/2ч.л
Пиво - 150мл
Растительное масло - 10мл
Кунжут и зеленый лук для украшения
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарить сахар с солью до карамельного цвета, добавить корицу, имбирь, соевый соус, пиво и интенсивно мешать до однородной массы.
2. Нарезать крылья на 3 части, переложить в сковородку и тушить под крышкой 15 минут на огне выше среднего.
3. Открыть крышку и жарить еще около 10 минут, пока соус выпарится и загустеет.
4. Посыпать кунжутом, зеленым луком. И все готово!