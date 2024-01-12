Названо оптимальное количество кофе, чтобы взбодриться, не навредив себе

Многим из нас кофеин необходим, чтобы выжить в течение дня, но слишком много кофеина может заставить вас ворочаться по ночам и нервничать в часы бодрствования.

Официальная рекомендация FDA — не более 400 миллиграммов кофеина в день для взрослых, что соответствует примерно четырем чашкам кофе.

Но как можно оптимизировать потребление кофеина , чтобы получить от него максимальную пользу?

«От 100 до 150 миллиграммов, что эквивалентно одной или полутора чашкам кофе, — это приблизительная сумма, которая обеспечит здоровый заряд», — сказала Астрид Нелиг, почетный директор по исследованиям Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований.

Врач отметила, что вы начнете чувствовать себя более бодрым примерно через пять минут после употребления кофе, а эффект усилится и достигнет своего пика примерно через 15 минут-два часа, в зависимости от скорости вашего метаболизма.

Влияние кофеина на сон зависит от того, насколько быстро вы усваиваете кофеин, рассказал The Wall Street Journal Грегори Маркус, кардиолог и профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Его исследование показало, что люди с медленным метаболизмом спали почти на час меньше, когда пили кофе, в то время как люди с быстрым метаболизмом не заметили никаких изменений в своем сне.