Как проверить свежесть яиц: 4 лайфхака

Яйца – один из ключевых ингредиентов в кулинарии, и от их свежести нередко зависит, каким в итоге получится блюдо. Покупая яйца, мы всегда хотим быть уверенными в том, что они безопасны для употребления.

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К счастью, существует несколько простых и проверенных способов, позволяющих определить свежесть яиц прямо в домашних условиях.

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Подробнее об этих лайфхаках – в материале "Рамблера".

Плавучесть в воде

Наполните глубокую миску холодной водой, а затем аккуратно опустите яйцо в воду. Свежее яйцо утонет на дне или ляжет на дно горизонтально. Старые яйца будут стоять вертикально на дне или даже поднимутся к поверхности воды.

Этот метод основан на том, что со временем яйцесодержащий воздушный карман внутри увеличивается, что делает яйцо менее плотным и, следовательно, оно начинает подниматься.

Обзор желтка

Разбейте яйцо на плоскую поверхность.Если желток стоит, а белок плоский и широкий, это свидетельствует о свежести яйца.

А вот если желток быстро разглаживается или даже расплывается, яйцо не такое свежее. Свежие яйца имеют более плотный желток, который с трудом расплывается.

Встряхивание

Возьмите яйцо, поднесите его к уху, а затем встряхните. Если внутри слышны слабые шумы, значит, яйцо свежее. А вот если вы слышите громкие шумы или звука нет вообще, яйцо может быть менее свежим.

Дело в том, что старые яйца имеют более крупный воздушный карман, который создает более заметный звук при встряхивании.

Обзор скорлупы:

Внимательно рассмотрите скорлупу яйца. Свежее яйцо имеет белесую, неповрежденную скорлупу. Если скорлупа трескается или имеет пятна, яйцо может быть не самым свежим или даже испорченным.

Скорлупа служит естественным защитным слоем, и ее состояние нередко является признаком свежести.