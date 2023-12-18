«Никогда не храните в дверце холодильника». Специалист рассказал, как продлить срок годности яиц

Неудивительно, что многие хранят яйца на дверце холодильника: к этому располагает специальный лоток на ней. Оказывается, так делать не стоит, рассказал изданию Express UK специалист компании, которая занимается разработкой аксессуаров для хранения различных продуктов.

Секрет оптимального хранения яиц и предотвращения их скорой порчи заключается в поддержании постоянной прохладной температуры. По этой причине холодильник является наиболее оптимальном местом в данном случае, объяснил эксперт.

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Однако то же самое нельзя сказать о дверце холодильника, которая не может похвастаться постоянством требуемого температурного режима.

"Никогда не храните яйца в дверце холодильника. Хотя многие из них спроектированы со специальными лотками для яиц на дверце, на самом деле это худшее место, где их можно хранить, из-за несоответствия температур".

Наиболее прохладным местом, температура в котором максимально стабильна, являются средние полки, обратил внимание специалист.

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