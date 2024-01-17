Как приготовить чак-чак из заварного теста

Чак-чак - традиционное восточное лакомство, которое легко приготовить из заварного теста. Этот вкуснейший десерт одинаково придется по душе и детям, и взрослым.

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Кроме того, ингредиенты для данного блюда наверняка найдутся в каждом доме. Если вы хотите разнообразить чак-чак, смело добавляйте в него орехи или сухофрукты.

Подробнее о том, как приготовить всеми любимый восточный десерт, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты:

500 г муки

3 яйца

150 мл растительного масла

150 мл воды

1/2 ч. ложки соли Для теста:

200 г меда

100 г сахара

50 мл воды

1 ч. ложка лимонного сока Для медового сиропа:

Приготовление:

1. В глубокой миске смешайте муку и соль. В отдельной посуде взбейте яйца и добавьте их к муке.

2. В кастрюле смешайте воду с растительным маслом, а затем доведите их до кипения. Когда вода закипит, добавьте муку с яйцами и тщательно перемешайте.

3. Замешивайте тесто до получения однородной массы. При необходимости добавьте еще муки или воды для достижения правильной консистенции.

4. Разделите тесто на несколько частей и раскатайте каждую часть в тонкий пласт, толщиной примерно 0,5 см.

5. Нарежьте пласты теста на небольшие квадраты или ромбики.

6. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжаривайте кусочки теста до золотистой корки, время от времени переворачивая их. Следите за тем, чтобы тесто хорошенько обжарилось со всех сторон. Откиньте тесто на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

7. Для приготовления медового сиропа в кастрюле смешайте мед, сахар, воду и лимонный сок. Доведите смесь до кипения и варите на среднем огне около 5-7 минут, пока сироп не станет густым.

8. Обмакивайте обжаренные кусочки теста в медовый сироп, обеспечивая равномерное покрытие.

9. Разложите чак-чак на бумажное полотенце или пергамент и дайте ему полностью остыть.