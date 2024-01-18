Рецепт настоящего мексиканского гуакамоле

Гуакамоле — это пюре из сырых авокадо, смешанных с другими ингредиентами. Авокадо придает гуакамоле зеленую основу, а другие ингредиенты, такие как помидоры и лук, дарят ему определенный вкус.

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Это лакомство — идеальная закуска для вечеринки и любимое блюдо мексиканских ресторанов. Гуакамоле, благодаря тому, что в его основе лежит авокадо, также очень полезен для здоровья.

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О том, как приготовить настоящий мексиканский гуакамоле, — в материале «Рамблера».

История этого блюда берет свое начало в империи ацтеков в Центральной Америке в 1500-х годах. Авокадо были излюбленным фруктом в этой местности, и ацтеки любили свою «ахуака-мулли», или смесь авокадо. Испанцы тоже любили это лакомство, но не могли правильно произнести его название.

Сначала в состав этого вкусного блюда входили авокадо, помидоры и чили, но со временем испанцы стали добавлять свои ингредиенты, такие как лук, кинза и сок лайма. Потом испанское произношение изменило название этого блюда на гуакамоле. У испанцев были проблемы с выращиванием авокадо в Испании, поэтому гуакамоле стало популярным блюдом именно в Латинской Америке.

Рецепт гуакамоле по-мексикански

Ингредиенты:

5 спелых крупных авокадо Хасс,

2 лайма,

1 средний белый лук,

1 упаковка свежей кинзы,

1 большой помидор,

соль,

1 мелко нарезанный свежий перец халапеньо (по желанию),

1 зубчик чеснока (по вкусу).

Способ приготовления:

Разрежьте авокадо пополам. Выбросьте семена. Ложкой извлеките мякоть из кожуры. Поместите в миску. Сразу же добавьте сок одного свежего лайма, чтобы предотвратить подрумянивание. С помощью вилки сделайте пюре до желаемой консистенции. Добавьте мелко нарезанные лук, помидоры и кинзу. Аккуратно перемешайте ингредиенты. Добавьте сок второго лайма и соль по вкусу. Слегка перемешайте до однородности. Добавьте халапеньо и чеснок по вкусу. Готово!

Советы по приготовлению идеального гуакамоле:

Выбирайте менее сочные помидоры, чтобы соус не получился водянистым. Не используйте готовый сок лайма, так как он приглушит вкус блюда. Готовый гуакамоле должен быть легким, почти кремовым, поэтому многие любят смешивать ингредиенты в блендере.

Как хранить гуакамоле

Переложите оставшийся гуакамоле в контейнер для хранения и плотно прижмите его ложкой, чтобы он стал плоским и ровным.